Фоторепортаж: выпущенный в ДНР трамвай «Я - Донецкий» вышел на маршрут

Планируется выпуск еще трех подобных трамваев Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня для Донецка - знаменательный день. Утром в городском депо собрались несколько десятков человек для того, чтобы увидеть первый выход на маршрут трамвая «Я - Донецкий».

Первый выход на маршрут трамвая «Я - Донецкий» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Уже на этой неделе новый трамвай начнет перевозить горожан.

Машиностроение в Республике маленькими шагами строит мир во время войны, и следом за своими автобусами, начат выпуск трамваев собственного производства.

Трамвай комфортный и безопасный Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По словам производителей, практическая реализация проекта нового трамвая заняла немало времени, однако в дальнейшем все технические вопросы и вопросы безопасности будут решаться гораздо быстрее, так как пилотный проект уже пройден.

- Трамвай прошел достаточно долгий путь от проектирования до практической реализации, нам пришлось приводить его ко всем техническим нормам, ГОСТам, экономичности и вопросам безопасности, - говорит первый заместитель министра промышленности и торговли ДНР Ян Гагин. - На данный момент все эти условия соблюдены, документы подписаны, изделие готово к эксплуатации. Сдача трамвая у нас символически приурочена к 151 годовщине со дня основания Донецка. Эта добрая традиция еще с советских времен приурочивать такие подарки промышленности гражданам, на такие знаменательные даты.

Первый выход на маршрут трамвая «Я - Донецкий» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

К слову, «Я - Донецкий» был сделан на основе чешского вагона, а в планах завода - реконструкция и модернизация всего трамвайного парка по всей Республике.

По словам Яна Гагина, модернизация всегда выгоднее, чем закупка импортных трамваев. Трамвай «Я - Донецкий» испытывали очень много, был пройден очень долгий путь проверок, и на заводе очень надеются, что их продукция еще пригодиться городу в будущем, а трамваи будут производиться дальше и в больших объемах.

Уже на этой неделе новый трамвай начнет перевозить горожан Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На данный момент заводом планируется выпуск еще трех подобных трамваев.

- Процесс ввода в эксплуатацию был очень трудным из-за проверок всяческих комиссий на предмет стандартов ГОСТа в безопасности и всему прочему, рассказывает и.о. директора ГП «Донецкий энерготехнический завод» Юлия Горшкова. - Вызвано это тем, что производство новое и должно быть обязательно безопасным для людей. Именно поэтому было много проработок, приезжали специалисты из России проверяли электронику. На данный момент, можно сказать, что трамвай полностью безопасен. Мы на нём ездили, он исследован и проверен. Нашим людям в нем будет удобно и комфортно.

Вагон оснащен бесплатным WI-FI Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

С построением следующих трамваев проверки будут делаться проще, так как первый трамвай был «пилотным» проектом. Его стоимость 14 миллионов рублей. Однако в дальнейшем его производство будет обходиться дешевле.

В администрации города отметили, что сегодня жителей можно поздравить с тем, что им передали новый трамвай, проект которого был сложным, но реализован, несмотря на критику.

- Всё сделано качественно: новый современный вагон, для водителя стоит система климат-контроля, что немаловажно в жаркий период, а далее мы планируем делать трамваи с системой кондиционирования для пассажиров. В вагоне присутствует бесплатный WI-FI. Полная вместимость вагона 131 место, сидячих 34. Минимальный срок эксплуатации этого трамвая - 12 лет, либо 600 тысяч километров пробега, - сказал директор «Донэлектроавтотранс» Юрий Атаманов.

Для водителя стоит система климат-контроля, что немаловажно в жаркий период Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Гарантию безопасности пассажиров проверяла специальная комиссия, которая вводила его в эксплуатацию. Всевозможные нюансы проверены. К примеру, есть отрезок тормозного пути, который трамвай должен проходить в экстренном случае, на сегодняшний день все соответствует нормам, трамвай полностью безопасен для пассажиров.

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