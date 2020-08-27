На День освобождения Донбасса в Донецке выступит Григорий Лепс

Концерт пройдет на центральной площади Донецка. Фото: grigoryleps.ru

На центральной площади Донецка, на праздничном концерте ко Дню освобождения Донбасса, выступит звезда российской эстрады Григорий Лепс. Об этом сообщили в пресс-службе Русского центра.

- При содействии Русского центра 8 сентября на праздничном концерте ко Дню освобождения Донбасса выступит Григорий Лепс, – говорится в сообщении.

Концерт пройдет на площади Ленина.

Начало в 19.00

- Концерт смогут посетить все желающие, - отметили в Русском центре.

Афиша. Фото: Русский центр

Григорий Лепс попал в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» еще в 2017 году из-за посещения Республики Крым.

- Я не занимаюсь политикой, а занимаюсь исключительно творчеством и музыкой, – отреагировал Лепс на внесение его данных в базу «Миротворца».

Напомним, что на День шахтера и День города в Донецке выступят российские артисты. На сцена парка Щербакова выступят кс-солисты групп «Агаты Кристи» и «Отпетые мошенники» Вадим Самойлов и Игорь (Гарик) Богомазов, а также коллектива «Opium Project».

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