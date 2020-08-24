День шахтера в Донецке 2020: Какие российские артисты выступят на концерте

Концерт пройдет 30 августа
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В День шахтера в Донецке 2020 в столичном парке имени Щербакова выступят российские артисты. Об этом сообщили в донецкой городской администрации.
В этом году на сцене парка Щербакова выступят экс-солисты групп «Агаты Кристи» и «Отпетые мошенники» Вадим Самойлов и Игорь (Гарик) Богомазов, а также коллектива «Opium Project».
Концерт пройдет 30 августа. Начало в 19.00
Вадим Самойлов - российский рок-музыкант, основатель группы «Агата Кристи»
Вадим Самойлов
Фото: Альберт БОЙКОВ
Гарик Богомазов - российский певец, рэп-исполнитель, автор песен, бывший участник группы «Отпетые мошенники».
Гарик Богомазов. Фото: promodj.com
«Opium Project» - проект Сергея Жукова. Коллектив берет все лучшее от русской танцевальной музыки и добавляет к этому новейшие тренды музыки западной.
«Opium Project». Фото: promodj.com
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