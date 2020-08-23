День города и День шахтера в Донецке 2020: Где пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Выбрать правильный арбуз – целая наука. Фото: администрация города Донецка

В преддверии любимых праздников дончан - День города и День шахтера в Донецке 2020 – городские власти организовали традиционные праздничные ярмарки.

- Уважаемые жители и гости города! В преддверии Дня города и Дня шахтёра приглашаем Вас посетить праздничные сельскохозяйственные ярмарки, - говорится в приглашении администрации города Донецка.

28 августа

Ворошиловский район – на пересечении ул. Кобозева и пр. Павших Коммунаров, начало в 09.00;

29 августа

Будённовский район – около гипермаркета «Караван» (ул. 230-й Стрелковой дивизии, 1а), начало в 07.00;

Куйбышевский район – на площадке напротив ДК им. Куйбышева (пр. Панфилова, 86), начало в 08.00;

Ленинский район – на площадке перед стадионом «Металлург» (ул. Куйбышева, 25а), начало в 08.00;

Пролетарский район – на площадке ДК «Юбилейный» (ул. Большая Магистральная, 29а), начало в 09.00.

На ярмарках будет весело. Творческие коллективы подготовили культурно-развлекательные программы.