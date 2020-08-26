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Хазарское эхо донецких степей: в Шахтерском районе археологи нашли тысячелетнюю амфору

Они раскопали поселение, жители которого выпасали скот
Роман ПобережнюкРоман ПобережнюкРоманПобережнюк
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Эдуард Кравченко. Фото ДРКМ

Эдуард Кравченко. Фото ДРКМ

Свой сезон донбасские археологи закрывают крупными находками: фрагментами десятков амфор крымско-таманского производства, которым уже больше тысячи лет. Жители древних поселений в донецких степях такие сосуды чаще всего использовали для хранения воды.

Черепки уникальных керамических сосудов найдены под Великой Шишовкой в Шахтерском районе Республики.

В ЛАГЕРЕ ЖИЛИ ПРОТОБОЛГАРЫ

- Хоть одну амфору, да склеим целиком! - сказал «КП» руководитель археологической экспедиции Эдуард Кравченко, старший научный сотрудник отдела охраны памятников археологии Донецкого республиканского краеведческого музея.

Специалистам предстоит склеить найденные фрагменты десятков амфор, сделанных тысячелетие назад в Крыму и на Тамани. Фото ДРКМ

Специалистам предстоит склеить найденные фрагменты десятков амфор, сделанных тысячелетие назад в Крыму и на Тамани. Фото ДРКМ

Специалистам предстоит склеить найденные фрагменты десятков амфор, сделанных тысячелетие назад в Крыму и на Тамани. Фото ДРКМ

Специалистам предстоит склеить найденные фрагменты десятков амфор, сделанных тысячелетие назад в Крыму и на Тамани. Фото ДРКМ

Раскопки в километре от села Великая Шишовка были начаты 3 августа этого года. Археологи раскапывают лагерь, где в VIII - X веках протоболгары весной и летом выпасали скот. На территории этого селения (а уже раскопано 100 квадратных метров) следов долговременных строений не обнаружено.

- Можно предположить, что древние жители, кроме своей обычной деятельности (выпаса скота) занимались тем, что сопровождали караваны, идущие из Крыма. За это они получали плату «натурой» в виде амфор с вином или маслом. В дальнейшем освободившиеся сосуды использовались для хранения и транспортировки воды, столь необходимой в степи, - рассказал Эдуард Кравченко.

Слой за слоем, пласт за пластом, по частям и крупицам – вот так и собирают археологи свидетельства прошлого многовековой старины. Фото ДРКМ

Слой за слоем, пласт за пластом, по частям и крупицам – вот так и собирают археологи свидетельства прошлого многовековой старины. Фото ДРКМ

РАСКОПКИ ВОЗОБНОВЯТ СЛЕДУЮЩИМ ЛЕТОМ

В лагере сотрудники отдела охраны памятников археологии краеведческого музея также обнаружили множество камней, которые древние жители специально несли за несколько километров, чтобы прижимать ими к земле войлок на своих шалашах. Ветры-то в степях очень сильные.

С поселением под Великой Шишовкой ученые познакомились в конце августа прошлого года. Тогда за сентябрь им удалось найти много точильных камней (песчаника, приспособленного для заточки ножей), лощило (предмет для выделки шкур) из амфорной ручки и медную бляшку на ремень в виде креста, на концах которого по трилистнику. Такие ремни в хазарские времена носили воины.

- Таких поселений в Донбассе раскопано крайне мало, - говорит руководитель археологической экспедиции в Шахтерский район. - Раскопки поселения под Великой Шишовкой планируем возобновить летом следующего года. Наша цель – нарисовать целостную картину быта древних людей, населявших Донбасс.

Археологи уже раскопали 100 квадратных метров древнего поселения. Фото ДРКМ

Археологи уже раскопали 100 квадратных метров древнего поселения. Фото ДРКМ

Донецкие степи с давних времен хранят множество загадок. Археологи, несмотря на все трудности, продолжают регулярно выезжать на их нетронутые участки, чтобы раскрыть тайны этих мест. Ведь с каждым годом риск того, что культурное наследие прошлого может исчезнуть навсегда, только растет.

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