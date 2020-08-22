До 28 августа в Дебальцево будет работать «Школьный базар»

Кроме школьных принадлежностей на «Школьном базаре» можно купить оптику и некоторые продукты питания также по ценам производителей Фото: Юлия Осмоловская.

С 25 по 28 августа в Дебальцево будет работать «Школьный базар». Это школьная ярмарка, на которой родители могут приобрести все необходимые принадлежности, чтобы подготовить его к новому учебному году, а сами дети в этом время могут развлечься на батуте и поесть сладкой ваты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— В ходе мероприятия каждый желающий сможет приобрести по ценам товаропроизводителя: канцелярские товары, пластмассовые изделия, трикотаж, оптику и т.д. Для детей работает батут, сладкая вата, поп-корн, молочные коктейли, — говорится в сообщении.

Тем временем, «Комсомолка» выяснила, сколько стоит собрать школьника к 1 сентября в 2020 году и при этом сэкономить. Банты и галстуки – обязательные атрибуты, без которых не обойтись. Школьные линейки отменять в этом году из-за коронавируса никто отменять не собирается. А вот на покупке обложек к учебникам, школьной форме и канцелярских наборах еще можно значительно сократить траты.

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