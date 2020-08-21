«Арт-Донбасс» ко Дню Донецка откроет масштабную фотовыставку

Екатерина КАЛИНИЧЕНКО Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

26 августа у художественного музея «Арт-Донбасс» День рождения. Это единственный музей в Донецке, где на все выставки вход свободный.

- 10-й творческий сезон откроем фотовыставкой Первого ежегодного фотоконкурса, посвященного Дню города Донецка, - рассказала «КП» директор художественного музея «Арт-Донбасс» Екатерина Калиниченко. - На конкурс было прислано больше 900 работ, в нем участвовали сто маститых и юных художников из Донецка, Макеевки, Горловки, Снежного, Тельманово, Кировского, а также Санкт-Петербурга, Москвы, Владивостока и Стамбула. Жюри отобрало лучшие работы в пяти номинациях: «Пейзаж», «Портрет», «Природа», «Спасибо деду за Победу!» и «Пейзаж: Донецк в объективе».

За все время существования его сотрудники провели больше тысячи выставок – не только в залах «Арт-Донбасса», но и на площадках ведущих российских музеев. И сейчас одну из них – выставку детского рисунка «Капля жизни» (иллюстрации к произведениям Ивана Тургенева гуашью и акварелью на больших листах бумаги) - могут посмотреть жители Пензенской области в литературных музеях. До этого лучшие детские рисунки из Донбасса увидели в Москве, Орле и Рязани.

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