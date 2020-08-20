В Донецке по благословению владыки Илариона передадут в Свято-Иверский монастырь икону российских мастеров

Свято-Иверский женский монастырь был сильно поврежден обстрелами со стороны ВСУ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

28 икон от мастеров-иконописцев из России привезли в ДНР представители общественной организации «Землячество Донбассовцев».

- В рамках проекта «Нерушимая стена» в Республику было доставлено 28 икон, - сообщила представитель организации Елена Романенко. - Одна икона по благословению митрополита Донецкого и Мариупольского владыки Илариона 30 августа будет передана в разрушенный из-за военных действий Свято-Иверский женский монастырь в Донецке. Еще одна икона «Спас Нерукотворный» будет подарена Благовещенском храму в Горловке. Он сгорел от обстрела, но сейчас восстановлен.

Остальные иконы передадут в больницы, воинские части, учреждения культуры, школы и детсады Республики.

- Иконописцы из Владимирской и Брянской областей хотят, чтобы эти иконы были молитвенным щитом Донбасса, – подчеркнула Романенко.

Кстати, сегодня, 20 августа в Донецком республиканском художественном музее открылась выставка этих икон. Она продлится до 27 августа.

Напомним, что Свято-Иверский женский монастырь находится рядом с аэропортом. Осенью 2014 года монастырь был сильно поврежден обстрелами со стороны ВСУ. Обитель пришлось закрыть, а монахинь эвакуировать. Богослужения возобновились только 25 февраля 2016 года.

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