Послание из прошлого: В Донецке вскрыли «Капсулу времени», заложенную полвека назад

В Донецке вскрыли капсулу времени. Фото: gorod-donetsk.com

«Капсула времени» была заложена комсомольцами полвека назад, в 1970 году. Вскрыть послание завещалось на 150-летие со Дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ульянова (Ленина) – 22 апреля. Однако из-за ситуации с коронавирусом торжество пришлось перенести. Спустя почти четыре месяца – капсула была вскрыта.

- 50 лет назад, 22 апреля 1970 года, на этом месте был проведен митинг-манифестация молодежи города Донецка, - сказал в ходе торжественного вскрытия «капсулы времени» глава донецкой городской администрации Алексей Кулемзин. - Официальным поводом того, что несколько тысяч комсомольцев и молодых людей из всех районов города пришли сюда, было 100-летие со дня рождения первого руководителя советского государства Владимира Ульянова (Ленина). В этот день была заложена капсула, которую следовало вскрыть через 50 лет.

Капсула была заложена полвека назад. Фото: gorod-donetsk.com

По словам Кулемзина, все, кто закладывал эту капсулу, считали, что этот день еще далеко.

- Но вот уже сегодня мы свидетели этого исторического события. С глубоким уважением к нашей истории мы вскроем эту капсулу для той молодежи, которая сегодня здесь присутствует.

По словам Кулемзина, все, кто закладывал эту капсулу, считали, что этот день еще далеко. Фото: gorod-donetsk.com

Глава горадминистрации отметил, что наши предки не могли и предположить, что на нашей земле будет война, фашисты поднимут голову и попытаются подчинить себе всех нас.

- Но мы – сыны и внуки достойных победителей. Мы победим все войны, все вирусы, и будем делать все от нас зависящее на благо нашего любимого города, - сказал Алексей Кулемзин.

В Донецке вскрыли капсулу времени. Фото: gorod-donetsk.com

Текст обращения молодежи 1970 года зачитал выпускник Донецкого национального технического университета Данил Михайлюк.

Еще момент и капсула с письмом комсомольцев к молодежи 2020 года будет заложена. Фото: Борис Витков

Что говорится в послании:

«В день 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина от комсомольцев и молодежи Донецка.

Слушайте нас, сверстники 2020 года!

Этому голосу 5 десятилетий. Для нас это – будущее, для вас – история. Пусть соединит время наши мечты, нашу веру в вас и вашу память о нас, комсомольцах 1970 года!

От дедов и отцов своих приняла революционное знамя Донецкая комсомолия. У этого знамени мы получили свои комсомольские билеты, с ним добывали уголь, строили заводы, выращивали урожай, учились и мечтали о будущем.

Дважды Герой Социалистического Труда И. И. Бридько закладывает письмо в будущее - в 2018 год. Фото: Сборник Династии, вовлеченные трудом

Все, что добыто трудом и кровью героев, все, что создано нами, – передаем тебе, юность 2020 года.

Наши успехи и радости, дороги к открытию и подвигу, мечты и надежды, раскованные Октябрем, и гордое звание наше – проходчики нового мира, – прими и продолжай!

Мы знаем, что Земля, возделанная тобой, будет красивее, песни, звучащие над ней, – радостнее, познания ваши огромны.

Мы завидуем вам, но и вы завидуйте нам, потому что ваша прекрасная жизнь – продолжение нашей любви, нашей веры в будущее, нашей верности великому коммунистическому делу, красному знамени Ильича.

Несите это знамя дальше!

Мир завоеван для радости и добра.

Да здравствует коммунизм!»

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