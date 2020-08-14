В ДНР выпустили почтовую марку и конверт с портретом легендарного лидера группы «Кино»

Одна из ключевых фраз поклонников группы Кино «Цой жив» изображена на марке с изображением Виктора. Фото: Пресс-служба "Почты Донбасса"

Государственное предприятие Почта Донбасса выпустила блок, конверт и две марки, посвященные легендарному лидеру группы «Кино» Виктору Цою. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

— ГП «Почта Донбасса» 14 августа вводит в обращение почтовый блок, конверт первого дня и специальный почтовый штемпель первого дня, посвященные лидеру группы «Кино» Виктору Цою, — говорится в сообщении.

В Почте Донбасса рассказали, что вся филателистическая продукция выполнена в одном стиле. Дизайнеры использовали любимые цвета вокалиста – черный и желтый. Марки также имеют разный рисунок. Одна из них стоит 54 рубля и на ней изображен сам Виктор Цой в черно-белых тонах. Вторая марка стоит 45 рублей. На ней расположили виниловые пластинки музыкальными альбомами группы «Кино». Верхняя пластинка – последний альбом, выпущенный при жизни лидера, «Звезда по имени Солнце».

Купить тематическую серию можно в любом отделении почты. Но ее выпуск ограничен семью тысячами экземпляров.

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