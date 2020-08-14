С какой целью «правозащитника» из Донбасса Реуцкого занесло в Беларусь

Откромленные соросята Реуцкий (в центре) и Васильев (справа) на пункте пропуска «Станица Луганская». Фото: facebook.com/reutski

В Минске в ночь на 14 августа отпустили из СИЗО часть задержанных в ходе массовых протестов. Среди них оказался украинский журналист и «правозащитник» Константин Реуцкий. Он вместе с другим гражданином незалежной Евгением Васильевым приехал от правозащитной организации «Восток SOS». Якобы с миссией помощи белорусским коллегам в связи с многочисленными арестами во время акций протеста.

Этих двоих украинцев задержали 12 августа в Минске и открыли уголовное дело об участии в массовых беспорядках в Минске 10–12 августа. Кстати, всего было арестовано порядка 50 украинцев, принимавших участие в уличных беспорядках. Но почему-то украинское посольство, МИД, президент Зеленский были сильно озабочены освобождением только этих двоих «волонтеров».

Между прочим, украинская организация «Восток SOS» занимается проблемами жителей Донбасса и Крыма. И с какого бодуна занесло волонтеров в неспокойный Минск попытался выяснить украинский журналист Игорь Миртовский.

ПОД «КРЫШЕЙ» ФОНДА СОРОСА

- Эти «туристы» – беженцы из Луганска, давние участники программ фонда Сороса. Изрядно наследили на своей родине. Сейчас поднялись на более высокую ступень в иерархии соросенышей – работают в якобы благотворительной организации «Восток SOS». Реуцкий и Васильев занимаются проблемами переселенцев и помогают жителям прифронтовых территорий. Но вот только, с каких это пор понятие «за лентой» включает в себя земли сопредельного государства? Между Донбассом и Беларусью – более тысячи километров! – удивляется Игорь Миртовский на сайте ПИКiNFORM.

Он попытался найти корни «интереса» украинских волонтеров в Республике Беларусь.

- Они не такие уж и простые ребята, эти Реуцкий и Васильев. Известна темная история, когда оператор украинского телеканала Реуцкий был причастен к публикации видео с украинскими позициями в зоне Авдеевской «промки». Задержали Реуцкого по решению Генштаба тогда ещ» так называемой АТО. Но – вскоре отпустили, хотя должны были передать СБУ, - акцентирует внимание Миртовский.

Оказывается, Реуцкий, является мужем тоже птички «гнезда Сороса» — Александры Дворецкой. Константин был специалистом по творческой интеллигенции, которую фонд Сороса с начала 2000 года форматировал в Донецке и Луганске по своим лекалам. В то время Александра жила в Крыму и была хорошо известна там, как неистовый борец «за все плохое, против всего хорошего». Ее усилия заметили и оценили – Дворецкая стала главным соросенком в среде студентов Таврического университета, возглавив Крымский правозащитный центр «Дія». После возвращения Крыма домой, активистка стала соучредителем и членом правления «Восток-SOS» – маленького филиала западной разведки в Донбассе.

Сейчас Дворецкая является новым координатором Офиса по разработке гуманитарной политики Украины. Ее зона ответственности: гуманитарная и информационная политика неподконтрольной Украине территории. Кстати, в Крыму дамочка известна своей защитой наркоторговцев, только на основании того, что у них кожа черного цвета, представителей ЛГТБ комьюнити и проституток. Запад щедро выделял средства на защиту прав подобного контингента.

ГДЕ ЛЮБОВЬ, ТАМ И ГРАНТЫ

Как считает Миртовский, карьерный взлет Дворецкой в структуре Сороса произошел не из-за особых талантов, а как результат любовной связи с нынешним влиятельным киевским журналистом Андреем Мовчаном. Через него Дворецкая сблизилась с представителем соросовского Международного фонда «Возрождение» Романом Романовым и уже по его рекомендации познакомилась с сотрудником посольства Республики Чехии в Украине Лубошем Весели. Работающий на британские спецслужбы дипломат проникается к Дворецкой чувствами и выбивал для своей пассии дополнительное финансирование. Разумеется – за вполне конкретную вербовку новых агентов.

Вскоре Дворецкая начинает курировать ряд организаций. Среди них оказались правозащитный центр «Поступ» в Луганске – координатор Константин Реуцкий, «Донецкий правозащитный центр» — координатор Елена Игнатьева.

Эти проекты были профинансированы чешским фондом «People In Need», чешским правительством, и фондом «Возрождение». Соросята получают через Дворецкую огромные гранты, а Константин Реуцкий даже добирается до тела Дворецкой, путешествуя со своей начальницей в Чехию, где парочка встречается с представителями органов безопасности, сената и министерства внутренних дел. Разумеется, проходят там и тайные встречи с теми, кто не любит светить свои контакты. Тандем Дворецкая-Реуцкий становится вполне успешной шпионской семьей.

Пока правители незалежной вытягивали Руецкого из белорусского следственного изолятора, Дворецкая продолжала заниматься новым направлением. Сейчас она сотрудничает с центрами информационно-психологических операций и пытается «качать» граждан ЛНР и ДНР на протесты. У нее имеются старые контакты оставшихся в республиках соросенышей из «Поступа» и «Донецкой правозащитной группы».

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