Роман Разум о съемках клипа «Атаман» в Крыму: В конце съемок на полуострове произошло настоящее происшествие

Съемочная группа работала в Крыму 10 дней. Фото: архив Романа Разума

Роман Разум, руководитель военного ансамбля Народной милиции ЛНР «Новороссия», рассказал «Комсомолке» о съемках художественного клипа «Атаман» в Крыму о событиях в Донбассе.

- Мы начали снимать клипы на новые песни из альбома «Нас миллионы русских». «Атаман» снимаем при поддержке «Казачьей Медиа Группы» и Союза казаков воинов России и зарубежья. Олег Кондратенко – атаман Крыма – выступил продюсером. Помог с организацией съемок и боевых сцен. Пригласили актеров из Москвы. Мы привезли всю аппаратуру – кран, камеры, свет, - рассказал Разум.

Съемочная группа плотно работала в Крыму десять дней.

- В конце съемок на полуострове произошло настоящее происшествие, - говорит руководитель военного ансамбля. - Наш атаман получил, можно сказать, осколочное ранение. При взрыве во время съемок ему в бровь что-то попало. Что - до сих пор не можем понять. Эта беда нас всех сплотила. Мы не опустили руки и стали дальше снимать. В итоге досняли все и вот везем в Луганск готовый материал.

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