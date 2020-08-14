Фоторепортаж: В Республике прошли сборы специалистов зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10»

В Республике прошли сборы специалистов зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народно Республике прошли сборы специалистов зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10». «Стрела – 10» предназначена для поражения средств воздушного нападения противника, против самолетов и военных вертолетов. Дальность – от 3 до 5 километров.

В Республике прошли сборы специалистов зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Республике прошли сборы специалистов зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Сегодня была задействована 21 машина и 7 взводов. В ходе сборов участники показали высокий уровень теоретических знаний, практических навыков и умений по применению зенитно-ракетного комплекса в различных условиях, - говорит полковник Дмитрий Цхе.

В Республике прошли сборы специалистов зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Республике прошли сборы специалистов зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Для имитации воздушных целей используется осветительная мина калибром 120 мм. Ракета имеет инфракрасные головки теплового самонаведения.

В Республике прошли сборы специалистов зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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