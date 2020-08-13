Александр Назаренко и Елена Похильчук о «ГТО» знают все Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

После полугода перерыва из-за ситуации с коронавирусом в Донецке все желающие смогут сдать полюбившийся комплекс физических упражнений «Готов к труду и обороне». В этот раз нормативы примут в прифронтовом Петровском районе.

В Донецке «ГТО» сдают семьями. Фото: Елена Похильчук

В Министерстве молодежи, спорта и туризма «Комсомолке» сообщили, что в субботу 19 сентября не только дончане, но и жители других городов и сел Республики, соберутся на спортивных площадках парка культуры и отдыха имени Петровского. Регистрировать участников будут в одноименном Дворце культуры с 9.00. Начало - в 10.00.

В Донецке «ГТО» сдают семьями. Фото: Елена Похильчук

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ВЫБИРАЮТ РОДИТЕЛИ

Комплекс «ГТО» состоит из пятнадцати блоков упражнений: на силу рук, ног, скорость, выносливость, координацию, меткость, гибкость. А также блок прикладных упражнений, которые могут даже спасти жизнь.

- Каждый участник сам собирает себе «солянку» из упражнений, которые ему удобнее сдать. К примеру, мужчинам за 50 лет тяжело подтягиваться на турнике, а вот с гирей они справляются на-ура. Девушки, наоборот, чаще всего подтягиваются на перекладине, а дети – отжимаются от пола. Для всех участников упражнения в основном одинаковые, но при этом детям, женщинам и людям преклонного возраста, согласно регламенту, надо меньше раз или времени выполнять их, - рассказала «КП» куратор приема нормативов «ГТО» в Донецке, она же - и судья, Елена Похильчук.

Сейчас до трети участников – это семьи. Сегодня становится модно вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Новичков с порога интересует, сколько раз нужно подтянуться на турнике.

В Донецке «ГТО» сдают семьями. Фото: Елена Похильчук

- А сколько вам лет? – сразу спрашивает Елена Михайловна. – Для зачета пожилому человеку достаточно и 8 раз, а молодому – больше двадцати.

Среди упражнений скоростно-силового блока популярностью пользуется качание пресса.

- Пресс принимаем не на количество раз (его можно прокачать и тысячу раз), а на время, - говорит куратор приема нормативов «ГТО». - Молодежь качает пресс минуту, а люди постарше и дети - 30 секунд. 60 раз за минуту - хороший показатель.

Пресс качают лежа на мате, ноги согнуты в коленях, кто-то придерживает их. Задача участника поднимать плечи и касаться локтями колен.

Для девушек нормативы ниже. Так, на золотой значок «ГТО» парню 30 метров нужно пробежать за 6 секунд, а девушке – за 6,8 секунд. Еще пример: если мужчины отжимаются от пола, то женщины – от скамейки.

Среди прикладных упражнений популярно лазание по канату.

В Донецке «ГТО» сдают семьями. Фото: Елена Похильчук

- Навык цепляться и подниматься может не только пригодиться в жизни, но и спасти жизнь, - говорит Елена Похильчук.

Еще – стрельба и плавание. Все участники выбирают что-то одно. Стреляют только из обычных пневматических винтовок. Плавание можно сдавать на выбор: на 25 и 50 метров или спринт.

Для самых маленьких участников и людей преклонного возраста норматив «ГТО» включает шесть любых упражнений.

- Чтобы стать обладателем золотого, серебряного или бронзового значка «ГТО», нужно победить самого себя и набрать необходимое количество баллов. Если, допустим, человек сдал комплекс упражнений на бронзу, то в следующий раз может попытаться повысить свой результат. Если снова займет третье место, то второй бронзовый значок мы ему не выдадим. Серебряный или золотой – пожалуйста. Есть дончане, собравшие полную коллекцию знаков отличия «Готов к труду и обороне», - рассказала Елена Михайловна.

В Донецке «ГТО» сдают семьями

ПЛЮС ПЯТЬ БАЛЛОВ К ЕГЭ

В этом году руководство Республики одобрило привилегию для обладателей сертификата «ГТО» при поступлении во все учебные заведения. Теперь данные абитуриенты имеют дополнительных пять баллов к единому государственному экзамену (ЕГЭ).

- Даже если девушки и парни еще не получили самих знаков отличий, они могут у нас взять выписку из протокола и смело поступать, - заявил «КП» ответственный за «ГТО» в Республике Александр Назаренко, заместитель директора Донецкого республиканского центра физического здоровья населения «Спорт для всех».

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ МОЖНО В GOOGLE

В Донецке «ГТО» сдают семьями. Фото: Елена Похильчук

Заявку на участие в сдаче «ГТО» можно заполнить на google.com в таких возрастных категориях. «Олимпийские надежды» для детей 6-8 лет, 9-10 лет; «Спортивная смена» для детей 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет; «Сила и мужество» для девушек и юношей 17-18 лет; «Физическое совершенство» для жителей 19-23 лет, 24-29 лет; «Здоровье, сила и красота» для жителей 30-39 лет, 40-49 лет; «Бодрость и долголетие» для жителей 50-59 лет, 60 лет и старше. Также можно обратиться в Донецкий центр физкультурно-оздоровительной работы, что на улице Красноармейской в доме № 84. Заявки будут принимать до 18 сентября (включительно).

Участникам, которые зарегистрировались еще до начала карантина, повторно проходить эту процедуру не надо. В день сдачи нормативов при себе нужно иметь паспорт (свидетельство о рождении), справку (допуск) от врача с подписью и печатью.

Для сдачи «ГТО» по общефизической подготовке необходимо иметь спортивную форму по погоде и спортивную обувь. Для сдачи норматива по плаванию нужны также: резиновые тапочки, резиновая шапочка, плавки (купальник), полотенце, твердое мыло и мочалка. Норматив по велокроссу сдается на личном велосипеде. При сдаче «ГТО» по стрельбе приветствуется наличие собственной пневматической винтовки.

Если все желающие не успеют сдать «ГТО» за выходные, то судьи готовы принимать комплекс всю неделю. Телефоны для справок: (071) 337-38-93; (071) 344-81-76.

Адрес парка культуры и отдыха имени Петровского: город Донецк, улица Архитекторов, 2а.

ЧТО ТАКОЕ «ГТО»

В Донецке «ГТО» сдают семьями. Фото: Елена Похильчук

История комплекса физических упражнений «Готов к труду и обороне» уходит своими корнями в 30-е годы прошлого века. Тогда он, повысив уровень работоспособности советских людей, буквально поднял страну. Комплекс «ГТО» считался самым удачным проектом подобного рода в мире.

С распадом СССР всенародное хобби ушло в небытие, однако сегодня оно активно возрождается. Запустил комплекс «ГТО» своим Указом первый Глава ДНР Александр Захарченко в сентябре 2016 года. Он, как и прежде, включает в себя азы военной подготовки. Участники стреляют из пневматической винтовки и метают гранату. На сегодня в Донецкой Народной Республике в сдаче «ГТО» приняли участие 7500 человек, из них значки получили 4648 человек. Золотые 1365 участников, серебряные – 1804.

КСТАТИ

Сейчас в ДНР рассматривается возможность дополнительно простимулировать жителей самостоятельно заниматься физкультурой.

- В советские времена работнику, сдавшему «ГТО», давали дополнительный день к отпуску, - комментирует «КП» заместитель директора Донецкого республиканского центра физического здоровья населения «Спорт для всех» Александр Назаренко. - Сейчас в Российской Федерации на некоторых предприятиях своим сотрудникам, у кого золотой знак отличия, к Новому году дают 13-ю зарплату.

В Республике о сдаче нормативов «Готов к труду и обороне» в сентябре уже заявили Дебальцево и Старобешево.

ГДЕ СДАТЬ «ГТО»

В Республике семнадцать центров тестирования по выполнению нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Горловка адрес: ул. Щербакова, 6б эл.адрес: gto_gorlovka@mail.ru телефон: (06242) 4-40-03 режим работы: пн.-пт. 9:00 – 15:00

Докучаевск адрес:ул.Комсомольская, 21 эл. адрес: sport.dolomit@mail.ru телефон: (071) 307-63-77 режим работы: пн.-пт. 8:00 – 22:00

Донецк адрес: ул. Красноармейская, 84 эл.адрес: sportcomit@rambler.ru, gto_donetsk@mail.ru телефон: (071) 322-24-76,(071) 337-38-93 режим работы: пн.-пт. 8:00 – 17:00

Дебальцево адрес: ул.Советская, 73 эл. адрес:sport.debaltsevo2@mail.ru телефон: (071) 360-37-63 режим работы: пн.-пт. 09:00 – 17:00

Енакиево адрес: пл.Ленина,7,кабинет 210 эл. адрес: gtodnr_enakievo@mail.ru телефон: (071) 399-54-92 режим работы: пн.-пт. 8.00 – 17.00

Ждановка адрес:ул.Школьная, 8а, кабинет 8 эл. адрес: sportgdanovka@mail.ru телефон: (062) 300-16-38 режим работы: пн.-пт. 8.00 – 17.00

Кировское адрес: ул.Шевченко, 24 эл. адрес: sportdlyavseh-kirovskoe@mail.ru телефон: (071) 445-97-57 режим работы: пн.-пт. 08:00 – 16:00

Макеевка адрес: квартал Гвардейский, строение 33 эл. адрес: msportdv@mail.ru телефон: (0623) 22-71-53 режим работы: пн.-пт. 08:00 – 16:00

Снежное адрес: ул.Ленина, 32, кабинет 41 эл.адрес:gto_dnr_snezhnoe@mail.ru телефон: уточняется режим работы: пн.-пт. 08:00 – 17:00 Торез адрес: ул.Энгельса, 145 эд. адрес: stadiontorez@mail.ru телефон: (071) 467-28-17 режим работы: пн.-пт. 08:00 – 17:00

Харцызск адрес: ул.Постышева, 228 эл. адрес: fizsport10@mail.ru, gto.hartsyzsk@bk.ru телефон: (071) 389-09-67 режим работы: пн.-пт. 08:00 – 17:00

Шахтерск адрес: ул.Крупской, 20 эл. адрес: 390-_z@mail.ru телефон: (071) 396-35-68 режим работы: пн.-пт. 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00

Ясиноватая адрес: ул.Орджоникидзе, 147, кабинет 206 эл. адрес: yasinsportik75@mail.ru телефон: (071) 309-03-84 режим работы: пн.-пт. 08:00 – 17:00

Амвросиевский р-н адрес: г.Амвросиевка, ул.Ленина, 24, кабинет 204 эл. адрес:amvrrga_molodtasport@mail.ru телефон:(071) 311-76-95 режим работы: пн.-пт. 08:00 – 17:00

Новоазовский р-н адрес: г.Новоазовск, ул.Ленина, 6, кабинет 43, 23 эл.адрес: molod.novoaz@mail.ru телефон:(06296) 3-18-45 режим работы: пн.-пт. 08:00 – 17:00

Старобешевский р-н адрес:пгт.Старобешево, ул.Советская, 43, кабинет 207 эл.адрес: gtodnr_starobeshevo@mail.ru телефон:(06253) 2-12-63 режим работы: пн.-пт. 08:00 – 17:00

Тельмановский р-н адрес:пгт.Тельманово, ул.Ленина, 122 а эл. адрес: okmstel@yandex.ru телефон:(06279) 5-12-73 режим работы: пн.-пт. 08:00 – 17:00

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