Илья Мешков об обстреле Зугреса в 2014 году: Мы видели самолет, который скинул бомбу прямо на нас

Пострадавший от украинского авианалета Илья Мешков Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Трагические военные будни 2014 года не обошли стороной и мирный город энергетиков - Зугрес. 13 августа 2014 года по местному пляжу, наполненному отдыхающими, украинская армия нанесла авиаудар, в результате которого 13 человек погибли на месте, большое количество жителей получили тяжелые ранения.

- В тот день я играл с друзьями, среди которых был и погибший Дима Орлов, в теннис, - рассказывает пострадавший от украинского авианалета Илья Мешков. – Внезапно услышали приближающиеся взрывы - бомбили центр города. Решили бежать в укрытие.

Как только ребята подбежали к местной школе, где располагалось бомбоубежище – попали под обстрел.

- Мы видели самолет, который скинул бомбу прямо на нас, - говорит Илья. -Дима не успел спрятаться - он погиб на месте. И нам досталось не мало: мне оторвало стопу, она висела на коже. Пробило легкое. Я без паники пробежал около 100 метров, посмотрел на свою ногу и понял, что лучше не двигаться, присел, достал свой телефон, чтобы сообщить о своем ранении. Однако закашлялся и утопил телефон в своей же крови.

Очевидец авианалета Сергей в тот день стоял на блокпосту Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жителям Зугреса трудно вспоминать те трагического события без слез на глазах. Никто не ожидал, что огонь будет открыт по мирным отдыхающим. В результате террористического акта киевских силовиков погибла целая семья с двумя детьми пяти и двух с половиной лет.

Очевидец авианалета Сергей вспоминает, что 13 августа 14-го года он с товарищами из подразделения «Беркут» стоял на блокпосту, как вдруг на город обрушились десятки кассетных бомб.

- Дай Бог тем нелюдям, которые совершили налет, понести наказание не только перед народным судом, но и перед божьим, - сказал Сергей.

Маленькая жительница Зугреса каждый год возлагает цветы в память о погибших Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сложно смотреть на детей, которые выросли во время войны…

- Это память, надо прийти, - говорит маленькая жительница города Алиса, которая пришла возложить цветы в память о погибших. - Сегодня мы выпускали голубей, в честь людей, которые погибли. Я буду и дальше приходить сюда, каждый год, потому что нельзя забывать людей, которые погибли не по своей воле, а которых подло убили.

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