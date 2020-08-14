Руководитель военного ансамбля «Новороссия» Роман Разум снял два художественных клипа о Донбассе

Руководитель военного ансамбля «Новороссия» Народной милиции ЛНР Роман Разум снял два новых художественных клипа. Фото: архив Романа Разума. Фото: архив Романа Разума

Фотографии со съемок клипа о Донбассе в Крыму облетели весь интернет. В социальных сетях то и дело появлялись посты из разряда «Донбасс! Мы с тобой!» Все благодаря руководителю военного ансамбля «Новороссия» Народной милиции Луганской Народной Республики Роману Разуму. Это он инициировал съемки на полуострове.

Попытались дозвониться Роману. Но связь прерывалась каждые несколько секунд.

- Сейчас снимаем эпизод в горах. Ничего не слышно, свяжемся позже, - доносилось из телефонной трубки.

Созвонится удалось только вечером следующего дня.

- Мы в Донецке. Снимаем еще один клип. Всю ночь будем в районе «Донбасс Арены». Так что ждем на съемочной площадке, - сказал руководитель военного ансамбля, ненадолго оторвавшись от творческого процесса.

Мы с тобой город-Герой Луганск. Фото: архив Романа Разума

Приехали незамедлительно. Роман рассказывает, что после затяжного перерыва и отдыха в связи с пандемией, наступил творческий порыв.

- Мы начали снимать клипы на новые песни из альбома «Нас миллионы русских». Так получилось, что мы одновременно снимаем два клипа. Первый на песню «Атаман». Снимаем его при поддержке «Казачьей Медиа Группы» и Союза казаков воинов России и зарубежья. Олег Кондратенко – атаман Крыма – выступил продюсером. Помог с организацией съемок и боевых сцен. Пригласили актеров из Москвы. Мы привезли всю аппаратуру – кран, камеры, свет. Десять дней плотно работали в Крыму.

Съемки в Крыму прошли успешно. Фото: архив Романа Разума

Роман рассказывает, что в конце съемок на полуострове произошло настоящее происшествие.

- Наш атаман получил, можно сказать, осколочное ранение. При взрыве во время съемок ему в бровь что-то попало. Что - до сих пор не можем понять. Скорее всего, это какой-то камушек. Пиротехнические взрывы я хорошо знаю, но случилось непредвиденное. В Луганске мы привыкли снимать такие сцены на реальных взрывах - мины, тротил и тому подобное. А в Крыму мы работали с каскадерами-пиротехниками. Эта беда нас всех сплотила. Мы не опустили руки и стали дальше снимать. В итоге досняли все и вот везем в Луганск готовый материал.

На съемках. Фото: архив Романа Разума

- Какой сюжет «Атамана»?

- Сначала действие происходит в Крыму. Родители отправляют бойца на войну в Донбасс. Это молодой крымский казак. Родители его перекрещивают... он уезжает. Потом начинаются сборы в военкомате. Сцены с батюшкой, потом бой, взрывы, стрельба. Этот казак получает ранение в ногу. Вместе с ним получает ранение и другой ополченец. Их спасает медсестра. Одному обматывает голову... другому ногу. Один умирает у нее на руках. Переносимся в больницу. И оказывается, что все остались живы. Им делают переливание крови. Медсестра сидит посредине. И эти парни показывают ей на мобильном телефоне свои стихии. Один мотоциклист, а второй – конник. Такой момент счастья, что все живы остались. И потом мы переносимся в Крым, где происходят соревнования коней и мотоциклов. Поле и трасса. По трассе гоняет мотоцикл: на дыбы ставит, на ноги становится. Второй отвечает ему конными трюками: джигитует, спрыгивает с коня, шашкой сбивает бутылки. Вот так они соревнуются. Наша героиня приезжает на машине. Мотоциклист подъезжает к ней: поехали со мной. Она ему отказывает. Подъезжает конник и она уезжает с ним.

Съемки клипа в Крыму. Фото: архив Романа Разума

- Тяжело было снимать в Крыму местность Донбасса?

- В Крыму можно снять все: Сирию, Афганистан, Донбасс... Боевые сцены снимали под Севастополем. Там база «Боевого братства». Они разрешили делать пиротехнические трюки. Там достаточно похожая природа.

На съемках клипа в Москве. Фото: архив Романа Разума

- Второй клип тоже о войне в Донбассе?

– Он называется – «Город спит». Также из нового альбома. Клип посвящен Луганску. Идея родилась после того, как руководство Республики стало менять стелы на въездах в город. Я узнал об этом. Подумал: наконец-то эти старые убогие стелы будут менять! Теперь там красуются большие буквы – «Луганск - город Герой». Мы сняли, как эти буквы устанавливают, как ровняют – все это войдет в клип. В этой песне есть третий куплет, который звучит так:

«И наши братья города,

Тебя Луганск в беде не бросят,

С тобой Петербург, Москва,

С тобой Крым и Севастополь,

С тобой всегда Донецк-герой,

Ростов, Воронеж и Ярославль,

А Киев мы еще вернем,

Назад домой в родную гавань».

И мы зарядились идеей, что нужно посетить все эти города. Идея проста – я иду по ночному и утреннему городу. Впереди меня идет оператор с камерой, а я просто пою песню. Сложность клипа в том, что нам приходится снимать поздней ночью и ранним утром, чтобы в дневном и ночном свете – не было людей. Это просто бессонные ночи. Помимо этого, в каждом городе делаем подсъемку человека, который стоит с табличкой: «Мы с тобой город – Герой Луганск».

В Луганске поменяли стелы. Фото: архив Романа Разума

- Почему именно эти города? Как они в песню вошли?

- Это такой творческий посыл. Наш оператор Станислав Лясников говорит: «Слава Богу, что ты там не написал - Камчатка, Магадан или Владивосток. Вот бы пришлось поездить!» Я сконцентрировался, можно сказать, на тех регионах, из которых больше всего добровольцев ехало и куда люди наши временно уезжали.

- А как же с Киевом?

- У нас в Луганске есть человек, который знает много киевлян - наших людей - русских. Он нашел там парня, который согласился это сделать. Но опять же, так, чтобы нигде не было ни имени, ни фамилии, потому что в любой момент могут «упаковать». Он распечатал дома эту табличку, склеил ее и вышел к памятнику. Там он сделал быструю подсъемку и отослал нам.

Луганск - город-Герой. Фото: архив Романа Разума

- Сколько в общем итоге пришлось проехать для того, чтобы снять два клипа?

- Я за всю жизнь никогда не делал такие автомобильные поездки. Проехали мы на нашем «корыте» 11 тысяч километров. Самое интересное, что помимо перемещений между городами, внутри городов очень много проезжали. Приезжаем в Ярославль и не знаем, где снимать. И катаемся туда-сюда полдня. Машина еще ломается, то сцепление, то еще что-то. Мы выехали из Луганска 26 июня и 6 августа вернулись назад.

- Коронавирус не помешал в перемещении между городами?

- Переживали, боялись, готовили письма, бумаги. Я подстраховался, всего насобирал. Но ни капли ситуация не повлияла.

- Вы с сыном ездите во время съемок клипов?

- Ему же всего три года. Это же каторга будет. Он шебутной. Остался с бабушкой и дедушкой в Луганске. Тесть сказал: «Буду сидеть с внуком, если купишь набор инструментов». Купил.

На съемках клипа в Крыму использовали пиротехнику. Фото: архив Романа Разума

- Какие новости с фильмом «Ополченочка»?

- Мы немного изменили фильм после показов в Донецке и Луганске. Из-за пандемии остановился весь кинопрокат в России. Сейчас он восстанавливается, но не вышел на прежний объем. Людей размещают в шахматном порядке. Решили заняться доработкой. Когда я выехал в Москву – пять смен работали с фильмом. В основном работал по озвучке. Подчистили, выровняли, вытянули те сцены, которые раньше не брали в фильм. Довели до ума. Когда меняется монтаж в фильме – едет весь звук и его надо заново пересобрать. Каждый шорох, каждый звук, каждое слово. Мы улучшили звук. Думаю, что к октябрю будет готова окончательная версия. Мы запустим первый художественный фильм Донбасса о войне – в онлайн.

- Смотрите фильмы, которые Украина выпускает про Донбасс?

- Смотрел несколько. Где-то может качественно снято, но для нас главное идеология и суть. Главное – о чем фильм? Там полная ересь. Это полная неправда. А для них это инструмент пропаганды. Ну ничего! Люди все равно разберутся, где правда. Рано или поздно все поймут.

- Люди говорят о присоединении к России?

- Говорят. И хотят. Многие уже получили российские паспорта. Это немного согрело душу. Люди давно этого ждали. Но вопрос в том, что с остальной территорией делать будем? Я надеюсь, что ставки идут более высокие. Вся Украина должна вернуться в родную гавань. Там должен быть новый герб, новый гимн, новый флаг, новое российское правительство. Уничтожение всех националистов, которые принимали участие в убийстве наших граждан. Полное изменение идеологии.

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