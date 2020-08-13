Мама-спецназ в погоне за Хвостом: Как в Донецке отлавливают бездомных собак

Спасительная петля на шее Хвостика. Александр провел захват быстро и аккуратно. Дети, женщины и собака не пострадали Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Это история о людях и собаках. А началась она с объявления в соцсетях. В Амвросиевском районе возле дома Натальи появилась одинокая молодая собачка. Забрать ее наша героиня никак не могла, но она решила организовать спецоперацию по отлову животного и размещению в приют.

Поймать нельзя бросить

Наталья (по центру) очень переживает о судьбе своей подопечной. Родители, найдитесь! Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Худущая молодая собака бродила по округе и жутко боялась людей. Наталья начала ее прикармливать и приручать, но самой большой проблемой было выловить ее и отвезти в приют. Я и откликнулась: ведь если Господь сует тебе в нос просьбу о помощи, то реагировать надо незамедлительно. Почти месяц мы обговаривали план-перехват. Однако собака упорно не давалась в руки – слишком трагичной была ее жизнь, слишком много били и, судя по поведению, по голове. И тут случилась случка. Медлить было никак нельзя. Тогда на помощь призвали профессионала, оплатили услугу ловца и тронусь в путь.

Хвостик не в восторге от моего багажника, но возражать не посмела. Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Меня кусают не собаки, а люди

Александр работает ловцом уже три года. Бездомных собак ловят на петлю, отвозят в приют, стерилизуют, чипируют и возвращают обратно на место обитания. Да, зрелище это не для слабонервных: собака страшно скулит и вырывается, начинает грызть ручку пели, часто повреждает себе кожные покровы и десны, идет кровь и пена изо рта. Тут ловец должен проявить сноровку, чтобы не придушить собаку, а благополучно транспортировать ее в клетку.

Ирина Волик (справа), руководитель центра «Четыре Лапки» приютила нашу собачку Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

- Однажды, - рассказывает Саша, - приехали на Боссе за собаками, начали ловить. Ну, понятно, собаки лают, в петле отбиваются. Тут на меня набросились женщины, которые работали в соседних магазинах. Одна с криком кинулась и давай бить, а потом зубами в руку вцепилась. Мимо проезжал патруль, остановились, давай наводить порядок, отдирать женщину от меня, разбираться, что к чему. Но я заявление писать не стал, все понимаю, это эмоции. Кстати, когда вернул им уже чипированных животных, все были довольны, дама извинилась и даже пыталась дать мне денег. Все думают, что ловец – это бездушный и грубый человек, но я сам очень люблю животных, у меня три кошки и несколько собак, всех подобрали дети с улицы и притащили домой. К сожалению это единственный способ отлова, дротики со снотворным у нас не используют.

Правила захвата

Детки в клетке. В приюте очень чистые вольеры, заботливый персонал. Но все сотрудники искренне желают, чтобы каждое животное имело свой собственный дом Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Пока то, да сё, бездомная псина стала именоваться Хвостиком. Накануне ее не кормили, чтобы она пошла в петлю за кормом. На наше счастье, эту пугливую девочку поймали очень быстро. Вот тут я и увидела, как плещется страх в глазах собаки и как наливаются слезами наши. Но здоровый цинизм и благоразумие заставили нас действовать быстро и четко, ведь впереди долгий путь под жарким солнцем. Поскольку в нашем распоряжении не было клетки, а был просторный багажник Жигули, пасть и лапки пришлось перевязать бинтом. Наталья, Саша и я с детьми прыгнули в машину и наш экипаж тронулся путь с одной светлой целью: найти Хвостику дом. Собака вела себя вполне прилично, морду мы ей освободили и напоили водой. И пообещали, что все будет хорошо.

Нас пятеро и мы умираем

По пути на трассе увидели маленького щенка. Останавливаемся с благими намерениями забрать и его. Но что же мы видим: пять кутят, тощие и испуганные рассыпаются от страха в кусты. Все что мы могли сделать - это налить им две бутылки воды и отдать всю еду. Срочно в Донецке во всех социальных сетях сделали объявления с просьбой хотя бы покормить и напоить, пока решиться вопрос, что с ними делать дальше. Приюты не берут щенков. Зато берут люди. Люди у нас отзывчивые, сердечные. Такие крики о помощи – это лакмусовая бумажка общества. Ура, уже через пару дней собак забрали на передержу, а одного даже пристроили в хорошие руки. Это ли не чудо?

Спасибо «Четырём Лапкам»

Приняли нас в специализированном приюте и поместили Хвостика в отдельную будку – уж больно она испугана. Все вольеры заняты разномастными собаками, каждая из них будет рада любящему хозяину. Но особенно болит душа за нашу подопечную. Ей 8-9 месяцев, она не вырастет в огромную собаку, а всегда будет маленькой девочкой. Уверенна, что если где-то грустит Хвостик, то где-то грустит человек без Хвостика. И им обязательно надо встретиться.

Не отводите глаза

Самая большая проблема – это бесконтрольное размножение животных. Если у вас во дворе живет собака, незамедлительно обращайтесь в КП «Животные в городе». Именно они отлавливают, стерилизуют и вакцинируют животных абсолютно бесплатно. Проявите сотрудничество, если псина слушается вас, то поймайте ее сами, так можно избежать петли и нервного стресса. Оказывайте содействие ловцам – они отнюдь не живодёры. Все приюты приветствуют волонтеров, которые готовы погулять с животным или оказать любую посильную помощь.

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