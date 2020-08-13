Как выбрать гостиницу для животных : 8 дельных советов от разводчика

Место передержки для домашнего любимца нужно выбирать очень тщательно Фото: Дарья ЮДИНА

Донецк всколыхнул дикий случай, когда люди оставили своего домашнего любимца в зоотеле, и он оттуда сбежал, а потом попал под колеса автобуса. Но больше всего потрясло, как стали врать хозяевам руководители зоотеля и долгое время даже помогали искать собаку, зная наверняка, что пес мертв.

Как правильно выбрать место передержки? С таким вопросом мы обратились к заводчику кошек.

- Когда первый раз отправляла своего британца на передержку – обзвонила своих знакомых, они советовали исключительно ветклиники, но там всего от силы 15 мест, - рассказывает дончанка Марина Пархомова, заводчик кошек. – и часто они заняты больными животными. Так что действовала самостоятельно. Что важно:

- Узнать каких животных принимают. Лучше выбирать универсальную гостиницу, где созданы условия для собак, и кошек. Это - показатель серьёзности организации;

- Избегать слишком низких расценок, т.к. не исключено, что экономия может производиться за счёт питания питомца, качественной уборки или ветеринарного контроля;

- Узнать - как давно работает гостиница для животных – это лучшая рекомендация;

- Не пользоваться услугами заведений, предлагающих забрать из дома и поселить животное без вашего присутствия. Вы сами должны видеть, куда отвозите животное – иначе Вас могут ожидать неприятные сюрпризы;

- Понаблюдать – не является ли гостиница «проходным двором». Это плохой признак;

- Осмотреть вольеры – они должны быть свободными и чистыми;

- Выяснить – как готовят и подают пищу. Если ее готовят не при гостинице – это повод сомневаться в выборе;

- Расспросить есть ли свой ветеринар. Если это так – то уровень гостиницы высок.

Кстати, в среднем, сутки передержки котика, или небольшой собачки стоит 150 руб. Большой собаки – 350 руб., грызуна или птицы – 100 руб. Эти цены – без учета питания.

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