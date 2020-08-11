«Наша собака погибла в зооотеле»: Дончанка рассказала историю гибели своего домашнего любимца

Дончанка рассказала историю гибели своего домашнего любимца. Фото: архив Ксении Шмид

Мы не редко пишем о трагических судьбах животных. Подключаемся к сбору средств на лечение, привлекаем внимание неравнодушных жителей. Но эта история не о спасении. Четвероногого кроху Филю уже не вернуть.

«Наша собака погибла в зооотеле» – так назывался пост дончанки Ксении Шмид, который взбудоражил пользователей социальных сетей. Ксения рассказала историю гибели своего домашнего любимца. Девушка попыталась привлечь внимание других заводчиков, чтобы уберечь судьбы их четвероногих любимцев.

– У нас была маленькая добрая собака Филя, Филипп, которую мы очень любили и оберегали от всех бед. Никогда не болел, был активным и ласковым псом. Он не был приучен к прогулкам без поводка, его действия всегда контролировались нами, потому что он был слишком общительный и не чувствовал страха перед опасностями, – начала свой рассказ Ксения. – Он не мог оставаться без нас с другими людьми, он плакал и скулил, так сильно был привязан. В преддверии отпуска у нас стал огромный вопрос о его содержании на этот период (по ряду причин мы не могли взять его с собой и оставить даже у родственников).

Собака пробыла в отеле 20 минут

После многих раздумий хозяева Фили приняли решение оставить его в зооотеле.

– Конечно, мы долго взвешивали все «за» и «против». Решили попробовать привести его всего на день, чтобы понять, сможет ли он там находиться, достаточно ли внимания ему уделят, чтобы отвлечь от тоски. Справедливости ради, скажу, что первый день прошёл очень хорошо, мы постоянно были на связи, персонал справился со своими обязанностями отлично, – говорит Ксения. – Виктория (сотрудник отеля, которая была в тот день на смене) оставила исключительно положительные эмоции об отеле в целом. Спустя пару дней мы решили снова его отвезти, но уже на сутки, чтобы в полной мере иметь представление о его состоянии после этого.

Спустя 20 минут после того, как собаку оставили в приюте, Ксении позвонила хозяйка отеля и попросила приехать. Сказала, что Филя сбежал.

– Я могла предположить все, что угодно, но что он останется без присмотра и тупо выбежит на улицу в открытую дверь – я подумать никак не могла. Шок и паника в моей голове, наша собака, которая в жизни не была на улице без поводка, убежала в неизвестном направлении. Целых 20 минут потерянного времени. Мы вернулись в отель и начали поиски собаки.

Девушка рассказывает, что трехчасовой поиск не давал результатов. Бегающую собачонку никто не видел.

– Нам помогало много людей, кто–то ходил и искал его с нами, кто–то распространял информацию в сети. Руководство отеля якобы тоже искали и подключили поисковую собаку, но результата не было. Сказали, что след оборвался на мариупольской развилке. Мы не теряли надежды, вечером поехали искать и клеить объявления на Мариупольской развилке, но результатов так и не было. Наступило отчаяние, руки опустились, потому что близится ночь и наша собака, абсолютно неприспособленная к жизни на улице, целый день бегает в панике без еды и воды. Вернулись домой в надежде на спасительный звонок или пост, что Филя нашёлся... Но нет.

Дончанка рассказала историю гибели своего домашнего любимца. Фото: архив Ксении Шмид

Гибель «Фили» скрывали

Поздним вечером Ксении написала знакомая. Она поведала, что в случайном разговоре во дворе ей сказали, что видели, как в тоже самое время, в том же самом месте, маленькая белая собака погибла под колёсами автобуса.

– Слишком много совпадений, чтобы не понять, что это был наш Филя. Сразу же вечером мы поехали искать под кустами тело собаки, вряд ли бы его кто–то забрал далеко, но конечно же там его не оказалось. Следующим утром мы назначили встречу с хозяйкой отеля, чтобы уточнить данный факт, потому как изначально она сказала, что собака побежала вниз в направлении Мариупольской развилки и ее не успела догнать сотрудница отеля (конечно, чихуахуа бегают как гепарды, его же нереально было догнать). Но хозяйка, естественно, все отрицала, все наши доводы и о том, что нельзя было не заметить тело белой собаки на дороге напротив отеля, если за ней сразу побежали.

В итоге Ксения вышла на связь непосредственно с женщиной, которая была в тот день на смене. Она рассказала, что на самом деле произошло с собакой.

– Когда она увидела, что собаки нет и поняла, что Филя выбежал, сразу позвонила хозяйке отеля, затем побежала за собакой вниз, увидела его уже мертвого на дороге и снова позвонила хозяйке. Практически сразу приехал муж хозяйки, усадил женщину в кабину газели, на которой приехал, отошёл и через 3–4 минуты вернулся. В течение этого времени он собирал нашего Филю, точнее то, что от него осталось, с асфальта. Затем он завёз в отель работницу и уехал. Дальнейшая судьба нашей собаки неизвестна, она не знает куда он отвёз его тело. Подчеркну, что эту информацию мы получили от сотрудницы зооотеля, непосредственного очевидца всего этого действия. Ей нет никакого смысла врать. К тому же её сразу уволили и вину свою она признаёт.

На следующий день Ксении позвонил ещё один свидетель. В этот момент женщина была на остановке и видела все, что произошло.

– Филю переехал автобус, а за ним ещё одна машина. Даже сказала точное место, где искать пятна на дороге, и мы их нашли, найти их было не сложно. На данный момент хозяйка отеля отрицает информацию от работника о зачистке следов, утверждая, что ничего не знает о смерти собаки и его теле, мол ей было бы проще сказать все как есть и уже скорее закрыть этот вопрос. Но ведь труп – это уже состав преступления, а так, нет тела – нет дела. Постоянно ссылается на то, что она тоже бегала его искать и клеила объявления. Вместе с этим она уверяет, что он обязательно найдётся, а если не найдётся «я куплю вам новую собаку». Этой ложью хозяйка отеля до сих пор надеется сохранить репутацию отеля, которую она собственноручно уничтожила.

Потребовала компенсацию для помощи нуждающимся животным

Ксения потребовала компенсацию от руководства отеля в размере 10 тысяч рублей. Их она решила направить для помощи нуждающимся животным в приюте.

– Ценой жизни нашей собаки мы поможем выжить другим. Это будет сделано в память о нашем Филе. Мы не можем его даже похоронить и вместо этого мы почтим его память таким образом, – завершила Ксения.

Спустя несколько дней администрация донецкого приюта для бездомных животных «Пиф» сообщила, что Ксения привезла лекарства для нуждающихся питомцев.

– Подарок приюту был данью памяти погибшему Филе, о котором знает весь Донецк, – написала Юлия Небаба – администратор приюта.

Ксения рассказала «Комсмолке» о том, что руководство зооотеля так и не призналось в произошедшем.

– В качестве компенсации зооотель все–таки выплатил 10 тысяч рублей, которые я потребовала на помощь другим собакам. Все чеки на купленные лекарства у меня имеются, я не тратила эти деньги на себя. Но то, что они выплатили сумму, не значит, что они признали вину, – считает Ксения. – Они не захотели говорить правду, хотя я очень просила признаться. Мне бы было легче, если бы я знала где тело Фили. Зачем было устраивать поиски мертвой собаки? В итоге они удалили все посты о поисках собаки со своих страниц. И мы с ними больше не общались. Очень хочу, чтобы наша трагедия предостерегла других.

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