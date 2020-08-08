Первый цементный завод в Амвросиевке носил название «Донецкий»

В 1896 году в городе был основан первый цементный завод – тогда он получил название «Донецкий» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

У многих жителей Республики Амвросиевка ассоциируется с основной таможней на границе с Россией и карьером необыкновенной красоты. Однако не все знают, что у этого города и всего района – богатая история и невероятно красивая природа.

Приехать в гости «Комсомолку» пригласила городская администрация. Въезжая в город обращаем внимание на оживленность центральной улицы. Жители торопятся по своим делам: одни спешат на работу, другие с покупками идут домой. Работает множество магазинов и ларьков. В мясном очередь выстроилась аж на улице. В местном кафе празднуют день рождения.

У этого города и всего района – богатая история Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На учебу приезжали со всего мира

Нас встречает заместитель главы администрации города Амвросиевка Сергей Прищенко.

– Несмотря на все трудности и пандемию коронавируса, мы каждый день пытаемся решать жизненно важные вопросы и делать наш город лучше и лучше, – говорит Сергей Анатольевич.

В самом центре города находится Амвросиевский техникум. Здание еще тех времен. Внутри обращаем внимание на плакат, на котором написана дата основания учебного учреждения. В этом году ему исполнилось 75 лет.

Директор Юрий Цуцман всю жизнь проработал в техникуме.

– Раньше к нам приезжали учиться со всего мира, – говорит Юрий Дмитриевич. – Помню студентов из Кубы. Они приезжали целыми группами.

Директор техникума Юрий Цуцман Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Тогда все места в техникуме были заняты. Сегодня учебное заведение испытывает сложное время. Аудитории полупустые. В самом начале войны многие уехали из города из-за боевых действий.

– Но мы все равно стараемся открывать новые направления. Расширяем свою направленность. Это может способствовать притоку абитуриентов.

Земли Амвросию передала Екатерина II

Для того, чтобы узнать историю возникновения Амвросиевки – отправляемся в районный краеведческий музей.

Заведующая Виктория Рослякова рассказывает, что образование района началось с того, как в 1777 году Екатерина II передала во владение Донскому старшине Амвросию Луковкину прилегающие земли «при речке Крынка, выше Шишовых гор».

– Исходя из исторических документов, на месте нынешнего села Благодатное, Амвросий основал хутор. Здесь селились беглые крестьяне, которых приписывали на его имя, – рассказывает Виктория Владимировна. – Население хутора быстро увеличивалось. Уже через десять лет после своего основания, оно получило статус слободы.

В музее экспонируется макет завода Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Изначально слобода называлась Луковкино–Крынская. Имя Амвросиевка она стала носить только с 1859 года.

– Население слободы в основном занималось земледелием – выращивало пшеницу, рожь, овес и ячмень, – говорит заведующая музеем. – Были развиты гончарное и кузнечное ремесла. Жили крестьяне в избах, построенных из камня, глины, саманного кирпича, крытых соломой или камышом. Носили домотканую одежду.

В середине XIX столетия из–за необходимости соединения донецкого каменного угля с железной рудой Кривого Рога предприниматель Самуил Поляков развернул строительство «Курско – Харьковско – Азовской» железной дороги.

– В 1869 году в степи положили начало строительства пристанционного поселка – в будущем наш город. Станция получила название от близлежащей слободы – «Амвросиевка». А слобода Амвросиевка – стала называться селом Благодатное.

Рабочий класс Амвросиевски состоял из беглых крестьян из Курской, Смоленской, Тульской, Воронежской губерний Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Именно появление железной дороги стало благоприятным фактором для начала зарождения промышленности. В начале XX столетия Амвросиевка была неблагоустроенной. Первая больница при заводе и начальная школа открылись только в 1914 году.

Нелегко району пришлось и в годы революции. А в мае 1918 года Амвросиевку захватили австро–германские войска.

– Оккупанты бесчинствовали. Жители слободы боролись против захватчиков в партизанском отряде, созданном летом 1918 года при помощи таганрогских большевиков, – говорит Виктория Рослякова. – После вынужденного ухода австро–угорских оккупантов в ноябре 1918 года из слободы Амвросиевку захватили красновцы. В начале декабря в неё вошли части «Добровольческой армии» Деникина. Они грабили крестьян. За неповиновение жестоко избивали шомполами.

После окончания гражданской войны развернулось хозяйственное строительство. Открылась общественная столовая, были созданы кружки по ликвидации неграмотности. Начались работы по восстановлению заводов.

– В 1923 году посёлок Амвросиевка стал центром района. А в 1938 году он был отнесён к категории городов районного подчинения. В нём выросли двух и трех этажные дома, были заложены скверы, проведены водопровод, радиофикация, открыты две больницы, аптека. Была полностью ликвидирована неграмотность.

Искать мергель приказал Петр I

Еще в 1719 оду по всем губерниям России был разослан указ Петра I и образец хрупкого мягкого камня, в которых приказывалось искать мергель.

– И вот, рядом с пыльным шляхом, по которому перегоняли табуны скота и тянулись чумацкие обозы, на берегах тогда еще полноводной реки Крынки, в середине XIX века и были обнаружены богатые залежи серо–белого камня – исходного сырья цементного производства. Впервые сведения о здешнем месторождении мергеля были опубликованы в «Горном журнале» в 1836 году.

Впервые сведения о здешнем месторождении мергеля были опубликованы в «Горном журнале» в 1836 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Амвросиевское месторождение мергеля занимает второе место в мире после Новороссийского.

– Причем по своим физико–химическим качествам подобных мергелей нет больше нигде в мире, – говорит Виктория Владимировна. – Как же было не воспользоваться таким уникальным и щедрым даром.

В 1896 году в городе был основан первый цементный завод – тогда он получил название «Донецкий». Построил его предприниматель Александр Ковалев.

Спустя год был запущен еще один завод «Союз». Он принадлежал французу Ренэ Мишо.

– Не исключено, что он был родственником своему соотечественнику – изобретателю Мишо, который придумал слово «велосипед» и создал в 1845 году тормоз для этого нового по тому времени транспортного средства, – сказала Виктория Владимировна.

Группа рабочих цементного завода №2 - 1910 год Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Рабочий класс Амвросиевски состоял из беглых крестьян из Курской, Смоленской, Тульской, Воронежской губерний.

– Тяжелый ручной труд и мускульная сила людей были основой всех производственных процессов. Рабочий день длился 12 часов. Дневная норма, например, ломщика 1 200 пудов камня, это около 20 тонн. А его заработная плата составляла – 1 рубль 20 копеек. На цементных заводах широко использовался детский и женский труд, который оплачивали в два раза меньше, чем мужской.

В 1920 году все заводы Амвросиевки были национализированы. Они вошли в подчинение Центрального правления цементной промышленности.

– На них возлагались большие задачи по снабжению советской России цементом, – рассказывает Виктория Владимировна. – С использованием нашего цемента строилось много важных объектов. Например – Днепрогэс и московское метро.

Не подчинились немецким захватчикам

С началом Великой Отечественной войны большинство рабочих ушло на фронт. Когда немцы оккупировали Амвросиевку, все цементные заводы были объявлены филиалом фирмы «Герман Геринг».

– На первом заводе немцы пытались создать мастерские по ремонту танков. Но амвросиевцы сделали все, чтобы захваченные врагом предприятия не работали. До самого освобождения не задымилась ни одна заводская труба. За это была заплачена высокая цена: фашисты по–зверски замучили в гестаповских застенках 211 человек, 350 угнали на каторгу, расстреляли десять ни в чем не повинных детей.

Амвросиевский карьер Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сами заводы немцы превратили в развалины. Все оборудование было уничтожено взрывами.

– А стране нужен был цемент. Люди с невиданным энтузиазмом возводили разрушенные здания и сооружения своих заводов, восстанавливали технологические линии. День за днем кипела работа по восстановлению разрушенных цехов. И в январе–феврале 1944 года заводы выдали первые тонны цемента. В 1949 году Амвросиевку – город цементников узнала вся страна. Наш цементный завод получил Орден Ленина.

Растет доледниковый эремурус

В Амвросиевке уникальная природа. Здесь и лес, и луга, и скалы, и водоемы. Сюда приезжают для фотосессий и отдыха.

Значительная часть ландшафтного парка «Донецкий кряж» располагается именно в амвросиевской районе. Здесь цветет редчайшее растение – эремурус, которое появилось еще в доледниковый период.

– По наблюдению специалистов кафедры зоологии Донецкого национального университета, на территории Ландшафтного Парка «Донецкий Кряж» – зарегистрировано 504 вида представителей фауны, – рассказывает Виктория Рослякова. – В наших лесах можно изредка встретить лося, грациозных косуль, небольшие стада кабанов. Иногда встречаются и волки.

Амвросий Гаврилович Луковкин – генерал–майор, служил в Войске Донском, занимал должность непременного судьи. Прославился еще во время Семилетней войны, командуя полком своего имени. В июне 1859 года, его полк за 8 дней прошёл опустошительным набегом через всю Силезию (это область на западе Польши), победив знаменитых прусских «чёрных гусар».