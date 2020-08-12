В Донецке продолжают сбор денег смертельно больному трехлетнему Леше Алексашенко

У мальчика диагностировали светлоклеточная саркома левой почки. Фото: "Время добрых"

Продолжается сбор денег на лечение смертельно больного трехлетнего дончанина Леши Алексашенко. У мальчика диагностировали светлоклеточная саркома левой почки (онкология).

- Лёшенька совсем ослаб. Вроде бы после восьми блоков уже можно было и привыкнуть к такой реакции сыночка на химиотерапию, но всё равно каждый раз сердце кровью обливается, когда смотрю на него, свернувшегося клубочком на кроватке, - рассказала мама ребенка.

Опухоль на животике Леши обнаружили случайно. После обследования в больнице выяснилось – саркома почки.

- Левую почку пришлось удалить, - сообщила тогда мама. - В отделении онкологии мы уже больше полугода. Прошли семь блоков химиотерапии, впереди еще оставшиеся пять.

На лечение Леши Алексашенко необходимо собрать 410 тысяч рублей. На данный момент на счет благотворительного фонда «Время добрых», который занимается сбором, небезразличные люди перевели - 136130 рублей.

Осталось собрать – 273869 рублей.

Телефоны благотворительного фонда «Время добрых»:

+380714361061

+380713524822

Также вся необходимая информация и документы в группе в социальной сети – vk.com/vremya.dobryh

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