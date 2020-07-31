В Донецке открыли сбор денег на лечение смертельно больного трехлетнего Лёши Алексашенко

31 Июль 2020 2020-07-31T17:04:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Волонтеры благотворительного фонда «Время добрых» сообщили об открытии сбора денег на лечение трехлетнего Лёши Алексашенко. Врачи поставили мальчику диагноз: светлоклеточная саркома левой почки (онкология).

- В свои три года Лёша мог бы гонять на самокате или ходить, как и его сверстники, в детский сад, - сказали волонтеры. - Но беззаботное детство этого малыша без сожалений перечеркнула онкология.

Мама трехлетнего дончанина рассказывает, что опухоль на животике обнаружили случайно. После обследования в больнице выяснилось – саркома почки.

- Левую почку пришлось удалить, - говорит женщина. - В отделении онкологии мы уже больше полугода. Прошли семь блоков химиотерапии, впереди еще оставшиеся пять.

На лечение Лёши Алексашенко необходимо собрать 410 тысяч рублей.

Телефоны благотворительного фонда «Время добрых»:

+380714361061

+380713524822

Также вся необходимая информация и документы в группе в социальной сети – vk.com/vremya.dobryh

Реквизиты Фонда

АО "Тинькофф Банк"

ИНН 6165222817

БИК 044525974

к/с 30101810145250000974

р/с 40703810000000713460

Сбербанк 4276520999107499 (Сорокина О.М)

Карта ЦРБ 1035272892549785 (OLGA SOROKINA 01/21)

Приват Банк 5168742208750004 (Сорокина О.М.)

WebMoney R924144715246

PayPal: E-mail: vremya.dobryh@mail.ru

Яндекс Деньги 410018194814385

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донецкий психотерапевт: Может ли коронавирус повредить мозг?

Эксперт рассказал о возможных последствиях заболевания (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU