В Донецке открыли сбор денег на лечение смертельно больного трехлетнего Лёши Алексашенко
Волонтеры благотворительного фонда «Время добрых» сообщили об открытии сбора денег на лечение трехлетнего Лёши Алексашенко. Врачи поставили мальчику диагноз: светлоклеточная саркома левой почки (онкология).
- В свои три года Лёша мог бы гонять на самокате или ходить, как и его сверстники, в детский сад, - сказали волонтеры. - Но беззаботное детство этого малыша без сожалений перечеркнула онкология.
Мама трехлетнего дончанина рассказывает, что опухоль на животике обнаружили случайно. После обследования в больнице выяснилось – саркома почки.
- Левую почку пришлось удалить, - говорит женщина. - В отделении онкологии мы уже больше полугода. Прошли семь блоков химиотерапии, впереди еще оставшиеся пять.
На лечение Лёши Алексашенко необходимо собрать 410 тысяч рублей.
Телефоны благотворительного фонда «Время добрых»:
+380714361061
+380713524822
Также вся необходимая информация и документы в группе в социальной сети – vk.com/vremya.dobryh
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ИСТОЧНИК KP.RU