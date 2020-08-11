Перемирие в Донбассе: Украина осознает неизбежность провокаций со стороны радикалов, которых сама же и воспитала

НАрушить перемирие могут радикалы. Фото: штаб "ООС"

Офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики рассказал, что вышедшие из-под контроля радикально настроенные боевики могут нарушить действующие бессрочное перемирие.

- По нашей информации, в районе населенного пункта Счастье на позициях 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ находятся военнослужащие, принимавшие участие в государственном перевороте 2014 года и придерживающиеся крайне радикальных взглядов, которые отрицают курс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, - отметил представитель оборонного ведомства Республики. - Осознавая неизбежность подобных провокаций со стороны подчиненных подразделений, которые изначально были против любых мирных инициатив, украинское командование пытается переложить ответственность за возможные нарушения на военнослужащих Народных Республик, - сказал он.

Филипоненко добавил, что для подготовки фейковых материалов, компрометирующих подразделения Народной милиции, киевские силовики задействовали подконтрольные СМИ.

- С целью оправдания украинской стороны в случае обострения обстановки военнослужащими 25-й бригады в районе населенного пункта Счастье командование ОТГ «Север» пытается обвинить Народную милицию ЛНР в подготовке провокации, распространяя лживую информацию, - сказал Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики подчеркнул, что командование ЛНР выполняет все договоренности.

- Подразделения Народной милиции ЛНР продолжают непрерывно нести боевое дежурство, обеспечивая безопасность граждан. Наши устремления к мирному урегулированию по-прежнему остаются неизменными, - заявил Филипоненко.

Украинские радикально настроенные представители не поддерживают урегулирование конфликта в Донбассе. Когда были подписаны дополнительные меры к перемирию - они начали протестовать. При этом радикалы не подчиняются ни командованию вооруженных формирований, ни президенту Зеленскому.

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