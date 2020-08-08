Ольга Кобцева: Позиция Украины и ее руководства не позволяет достичь мира на земле Донбасса

Ольга Кобцева. Фото: Луганский информационный центр

Руководитель рабочей группы Луганской Народной Республики по обмену военнопленными Ольга Кобцева рассказала, как проходят «Минские» переговоры с Киевом.

- В настоящий момент мы наблюдаем театр абсурда в переговорном процессе между республиками Донбасса и Украиной, - заявила она. - В рамках заседаний рабочих подгрупп достигаются определенные договоренности, подписываются обязательства, и по факту мы наблюдаем блокирование и нежелание со стороны Украины реализовывать взятые на себя обязательства.

В пример Кобцева привела переговоры по дополнительным мерам по обеспечению прекращения огня, согласовывать которые представители незалежной сопротивлялись в течение пяти месяцев.

- Режим прекращения огня - первый шаг реализации гуманитарных вопросов в части открытия дополнительных пунктов пропуска в районе Счастья и Золотого, обеспечения безопасного проживания жителей вдоль линии соприкосновения, оказания им гуманитарной помощи, создания достойных условий для проживания, - сказала представитель ЛНР.

Ольга Кобцева отметила, особое опасение вызывает опубликованное на сайте министерства обороны Украины заявление, где меры искажены и не полностью перечислены, что по факту разрешает ВСУ обстрелы.

- Республики, в свою очередь, всегда были привержены Минским соглашениям и неоднократно подтверждали свою позицию не только словами, а реальными действиями, - говорит она. - Однако позиция Украины и ее руководства не позволяет достичь мира на земле Донбасса. Для мирного урегулирования важна исключительно политическая воля президента Украины, готовность выполнять Минские соглашения, а не искать пути для того, чтобы уклониться от их выполнения.

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