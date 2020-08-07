В ДНР отреагировали на заявление главы офиса президента Украины Андрея Ярмака по обмену пленными

Киев не выполнил свою часть договоренностей о процессуальном очищении лиц, переданных в ходе обменов в декабре прошлого и апреле этого года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Министр иностранных дел, полномочный представитель Донецкой Народной Республики на переговорах в Минске, Наталья Никонорова ответила на заявление главы офиса президента Украины, Андрея Ярамака, который в интервью Reuters сказал, что Киев надеется провести обмен пленными с республиками Донбасса в ближайшие недели.

- Украинская сторона должна отказаться от популизма по вопросу обмена пленными, - сказала Никонорова. - Призываем руководство Украины сосредоточиться не на показной готовности осуществить обмен, а на реальной работе в этом направлении, ведь только путем предметного и соответствующего букве Минских договоренностей диалога с нами возможно на деле приблизить прогресс по такому важнейшему гуманитарному вопросу, как возвращение удерживаемых граждан домой, с учетом полного восстановления всех их прав.

Глава министерства иностранных дел Республики отметила, что Киев не выполнил свою часть договоренностей о процессуальном очищении лиц, переданных в ходе обменов в декабре прошлого и апреле этого года.

- По сути, освобожденные из украинского плена люди продолжают уголовно преследоваться, а их права и свободы в полной мере не восстановлены, - сказала она.

Никонорова ответила на заявление Ярмака. Фото: МИД ДНР

Тем временем, Киев затягивает процедуру составления нового списка для обмена пленными.

- Мы сталкиваемся с ситуацией, когда украинские представители включают в списки лиц, находящихся на данный момент в розыске, хотя они никак не подлежат обмену, - говорит министр. - При этом включения в списки тех граждан, которые действительно должны в них быть, происходит очень выборочно: украинские переговорщики изобретают некие категории, которым якобы отказано в обмене, хотя в Комплексе мер четко прописана простая и понятная формула — обмен должен быть осуществлен по формуле «всех на всех».

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