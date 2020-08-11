Украина готовит фейки для обвинения республик Донбасса

На позициях ВСУ отмечена работа журналистов. Фото: штаб "ООС"

В зоне проведения так называемой «операции объединенных сил» готовятся информационные вбросы для обвинения руководства Луганской Народной Республики в нарушении договоренностей о режиме прекращения огня. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В зону ответственности третьего батальона 24-й бригады в район населенного пункта Мироновский прибыли группы журналистов телеканалов ICTV и «Украина» в сопровождении офицеров оперативной группы от 72-го центра ИПсО. Основная задача украинских пропагандистов – вбросить ложную информацию, обвиняющую руководство Республики в нарушении договоренностей о режиме прекращения огня, - сообщил он.

Журналисты в сопровождении киевских силовиков работают на позициях 25-й бригады в районе Счастья.

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