Украинские пограничники задержали водителя, который перевозил жителей из ДНР

Приезжающих на Украину жителей республик ждет двухнедельная самоизоляция под «наблюдением» приложения в мобильном телефоне. Фото: ГПСУ

Большими неприятностями обернулась поездка жителей ДНР на Украину через Россию. 7 августа за взятку украинским пограничникам задержали водителя микроавтобуса, в котором ехали 8 пассажиров. Перевозчик попросил, чтобы им не оформляли двухнедельную самоизоляцию.

Сейчас ежедневно тысячи дончан ездят в незалежную вкруговую – через Россию. Ведь из четырех пунктов пропуска на линии соприкосновения между ДНР и Украиной работает только один – КПП «Еленовка». Да и то два раза в неделю и со многими ограничениями. В итоге пункт пропуска проходят в обе стороны не более 300 человек за день.

ПОГРАНИЧНИК ВРЕДНЫМ ОКАЗАЛСЯ

В незалежную дончане пытались проехать через украинский пункт пропуска «Меловое», который находится на территории подконтрольной Киеву Луганской области. По информации областной прокуратуры, водитель микроавтобуса предложил пограничнику систематическую оплату за «содействие» в регулярной перевозке пассажиров на Украину. Пограничник должен был упростить процедуру прохождения пункта пропуска (не штрафовать за то, что пассажиры из ДНР едут на Украину не через КПП в Донбассе). А также пропускать людей без установки мобильного приложения «Дій вдома» («Действуй дома»), через которое контролируется обязательная двухнедельная самоизоляция. За каждого пассажира перевозчик предложил 200-350 гривен (500-900 рублей).

Водителя задержали в момент дачи взятки в 1800 гривен (4500 рублей). Пассажирам предложили ехать дальше другим перевозчиком с условием установки приложения «Действуй дома» и уплаты штрафа за незаконное пересечение границы (на Украине считается нарушением пересечение границы между ДНР и Россией). В этой ситуации жители ДНР предпочли вернуться домой.

Кстати, накануне на КПП «Меловое» выявили 11 дончан и луганчан, которые направлялись в РФ, но раньше установленного срока самоизоляции. За такое нарушение положен штраф от 17 до 34 тысяч гривен (от 42 тысяч 500 рублей до 85 тысяч рублей). Поэтому взятка в 200 гривен совершенно несопоставимая «плата» за непривлечение к ответственности.

Тем временем, случай на КПП «Меловое» - единичный на фоне сотен машин и тысяч жителей ДНР, которые ежедневно благополучно пересекают российско-украинскую границу.

СКОЛЬКО СТОИТ ДОРОГА «ВКРУГОВУЮ»

- До закрытия КПП в Донбассе на карантин я регулярно ездила в Одессу к родственникам, - рассказывает дончанка Виктория. – На днях мне стали приходить сообщения от перевозчиков о том, что они возобновили рейсы в Одессу – но через Россию. А на Украину въезжают через Харьков. За проезд запросили 3 тысячи гривен (7,5 тысячи рублей). И это без учета мзды пограничникам, чтобы не штрафовали за незаконное пересечение границы и разрешили не устанавливать приложение «Действуй дома». Это еще 500 гривен. Раньше я платила 1300 гривен (3250 рублей), когда ездили через КПП «Еленовка» - проскакивали без очереди. В Одессу добирались за 14 часов. А сейчас обещали вдвое дольше – и это без учета стояния на двух границах. Подумала и отказалась. Дорого, утомительно и самое главное – есть риск нарваться на украинских пограничников, которые из вредности не берут с дончан взяток и действует строго по закону.

Между прочим, так оно и случилось на КПП «Меловое».

Еще более круто выросли расценки за поездки из Донецка в другой город у моря - Мариуполь. По прямой – это 110 километров. Раньше перевозчики брали 600 гривен и довозили дончан за четыре часа. Сейчас поездка обходится в 3400 гривен.

- В эту сумму все включено – и отсутствие штрафа за незаконный въезд, и неустановка «Действуй дома». Поэтому обратно будет дешевле – не надо платить эти «сборы», - рассказала мне по телефону представительница перевозчика. – Везем через Белгород и Харьков. Время в пути – около суток.

Еще один плюс от таких поездок – после возвращения в ДНР дончане не попадают на двухнедельную обсервацию в больнице. В отличие от тех жителей, которые въезжают из Украины через КПП «Еленовка» по спискам.

Впрочем, пассажиропоток круговым маршрутом сродни ручейку по сравнению с большой рекой. Ведь раньше линию соприкосновения в Донбассе пересекали в обе стороны миллион человек в месяц. Но если у людей есть крайняя необходимость в поездке на Украину и еще деньги, то это выход из ситуации. Хотя у дончан все же теплится надежда на открытие пунктов пропуска на линии соприкосновения.

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