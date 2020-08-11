ВСУ обстреляли Донецк

ВСУ обстреляли Трудовские Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вечером, 11 августа, украинские вооруженные формирования открыли огонь по столице Донецкой Народной Республики. Под огонь киевских силовиков попал поселок шахты «Трудовская», что на западной окраине Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 18.30 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению от Марьинки к Донецку, поселок шахты «Трудовская», выпущено две гранаты из автоматического гранатомета, – говорится в сообщении.

Ранее в СЦКК заявляли о нарушении киевскими силовиками действующих дополнительных мер контроля перемирия в Донбассе. Утром, 11 августа, киевские силовики утром начали инженерные работы вблизи своих позиций у села Новомихайловка под Марьинкой.

- В 08.21 наблюдалось проведение инженерных работ ВФУ с использованием окопного заряда вблизи населенного пункта Новомихайловка, - говорится в сообщении.

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