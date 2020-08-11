Украинским солдатам отдан приказ - препятствовать работе патрулей ОБСЕ

ВСУ продолжают препятствовать деятельности ОБСЕ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины продолжают препятствовать деятельности ОБСЕ. Командующий оперативно-тактической группировки «Север» приказал усилить препятствование работе патрулей наблюдателей, чтобы скрыть размещение запрещенной Минскими соглашениями военной техники. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Командир 25-й воздушно-десантной бригады полковник Олег Зенченко отдал указания подчиненным подразделениям отслеживать передвижение патрулей ОБСЕ с помощью БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) и препятствовать на блокпостах проезду наблюдателей миссии в районы населенных пунктов Счастье и Валуйское, - рассказал Филипоненко.

Жители Счастья и Валуйского фиксируют пролеты украинских беспилотников.

- Пролеты фиксируются в районах нахождения украинской военной техники, вероятно, с целью оценки эффективности принимаемых мер по их маскировке, - сказал представитель оборонного ведомства Республики.

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