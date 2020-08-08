Как на Украине мошенники украли у пенсионеров ДНР два с половиной миллиона гривен

Аферистам на руку ситуация, когда пенсионеры из республик лишены возможности ездить на Украину Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Передано в суд уголовное дело на аферистов из подконтрольного Киеву Бахмута (до переименования – Артемовск), которые придумали схему, как обирать ни о чем не подозревающих жителей ДНР. В течение 2019-2020 годов мошенники «заработали» два с половиной миллиона гривен (более 6 миллионов рублей).

- Организовал преступную деятельность житель Бахмута. У мужчины были знакомые среди жителей ДНР, от них он получал информацию и копии документов на пенсионеров, которые там проживают. Интересовали афериста исключительно сведения о пожилых гражданах с высоким размером пенсий, которые по разным причинам не могли выехать на территорию Украины для оформления и обновления пенсионных выплат, а также данные об умерших, – сообщили в пресс-службе украинской полиции.

На основании этих сведений мужчина вместе со своей сожительницей подделывал решения суда об установлении факта смерти и при содействии сотрудника отдела государственной регистрации актов государственного состояния (РАГС) получал свидетельство о смерти умершего пенсионера.

- В дальнейшем мужчина с помощью частного нотариуса получал доверенность на представительство интересов якобы родственников умершего пенсионера. Доверенность и свидетельство о смерти предоставлял в местное управление Пенсионного фонда. Там проводили начисления сумм в виде пособия на погребение и недополученной пенсии. Эти деньги мужчина мошенническим путем получал в почтовом отделении связи, – рассказали в полиции подробности преступной схемы.

У мошенников изъяли целые пачки гривен долларов и евро. Фото: НАБУ

По уголовному делу проходят пять обвиняемых. Четверо находятся под домашним арестом, один – в бегах. В ходе обысков полицейские изъяли паспорта и различные документы, оформленные на пенсионеров ДНР, а также 7 тысяч евро, 8 тысяч долларов и 80 тысяч гривен. Наложен арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах обвиняемых в мошенничестве, в сумме 500 тысяч гривен. Всего следователям удалось раскрыть 80 преступных эпизодов на сумму 2,5 миллиона гривен (более 6 миллионов рублей). Хотя можно предполагать, что сумма хищений значительно больше.

- Останутся безнаказанными знакомые организатора аферы, через которых собирались сведения о пенсионерах ДНР, - комментирует ветеран МВД из Донецка Виктор Михайлович. – По все видимости, это должностные лица из социальных служб. А все потому, что вооруженное противостояние и невыполнение Украиной Минских соглашений не позволяют наладить взаимодействие между правоохранительными органами. Нередко бывает так, что преступники из ДНР и ЛНР прячутся на территории Украины. И наоборот.

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