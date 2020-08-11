Украинская армия начала оборудовать позиции по Марьинкой

ВСУ продолжают нарушать действующие допмеры. Фото: штаб "ООС"

Украинские вооруженные формирования продолжают нарушать действующие дополнительные меры контроля перемирия в Донбассе. Утром 11 августа киевские силовики утром начали инженерные работы вблизи своих позиций у села Новомихайловка под Марьинкой. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 08.21 наблюдалось проведение инженерных работ ВФУ с использованием окопного заряда вблизи населенного пункта Новомихайловка, - говорится в сообщении.

Ранее в СЦКК сообщали об обстреле села Новоласпа, что в Тельмановском районе. ВСУ вели стрельбу по населенному пункту из стрелкового оружия.

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