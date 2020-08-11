ВСУ стреляли по Новоласпе

Под обстрел попало село Новоласпа. Фото: штаб "ООС"

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины один раз нарушили режим прекращения огня. Под обстрел из стрелкового оружия попало село Новоласпа, что в Тельмановском районе. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза», – отметили в СЦКК.

По данным представительства, в отчетный период на позициях украинских силовиков в четырех километрах южнее населенного пункта Набережное Новоазовского района наблюдалось возгорание травы.

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