Украина и ДНР согласовали дату экстренного ремонта на Еленовской насосной станции

«Вода Донбасса» оценила масштаб повреждений водопровода. Фото: Представительство ДНР в СЦКК

На 12 августа Украина и ДНР согласовали проведение аварийных работ на водопроводной сети от Еленовской насосной станции. Порывы есть по обе стороны от линии разграничения. Так что ремонт также будет проходить одновременно. Об этом сообщили в Представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— В настоящий момент сложилась крайне сложная, критическая гуманитарная ситуация в связи с порывами на водопроводной сети Д=300 мм от Еленовской повысительной насосной станции, — говорится в сообщении.

В результате порыва на территории ДНР без воды осталось 3600 абонентов из населенных пунктов Еленовка и Молодежное, а также Еленовский хлебокомбинат. Туберкулезный диспансер, исправительно-трудовая колония, КПВВ Еленовка.

Во время ремонта мониторить ситуацию на линии соприкосновения будут присутствовать представитель оперативно-наблюдательной группы ДНР в СЦКК, а также зеркальные патрули международных организаций – СММ ОБСЕ и МККК.

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