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Украина и ДНР согласовали дату экстренного ремонта на Еленовской насосной станции

На водопроводной сети Еленовской насосной станции произошла авария по обе стороны линии разграничения, которую устранить планируется уже 12 августа
Екатерина СорокаЕкатерина СорокаЕкатеринаСорока
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«Вода Донбасса» оценила масштаб повреждений водопровода. Фото: Представительство ДНР в СЦКК

«Вода Донбасса» оценила масштаб повреждений водопровода. Фото: Представительство ДНР в СЦКК

На 12 августа Украина и ДНР согласовали проведение аварийных работ на водопроводной сети от Еленовской насосной станции. Порывы есть по обе стороны от линии разграничения. Так что ремонт также будет проходить одновременно. Об этом сообщили в Представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— В настоящий момент сложилась крайне сложная, критическая гуманитарная ситуация в связи с порывами на водопроводной сети Д=300 мм от Еленовской повысительной насосной станции, — говорится в сообщении.

В результате порыва на территории ДНР без воды осталось 3600 абонентов из населенных пунктов Еленовка и Молодежное, а также Еленовский хлебокомбинат. Туберкулезный диспансер, исправительно-трудовая колония, КПВВ Еленовка.

Во время ремонта мониторить ситуацию на линии соприкосновения будут присутствовать представитель оперативно-наблюдательной группы ДНР в СЦКК, а также зеркальные патрули международных организаций – СММ ОБСЕ и МККК.

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