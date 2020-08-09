К подножию горы Гасфорта приехали больше ста мотоциклистов из республик Донбасса. Фото: сайт Главы ДНР

Вблизи Севастополя у подножия горы Гасфорта открылось международное байк-шоу мотоклуба «Ночные волки», посвященное 75-летию Великой Победы. Мероприятие посетил Глава Республики Денис Пушилин.

Глава ДНР посетил международное байк-шоу в Крыму. Фото: сайт Главы ДНР

Участниками грандиозного представления стали тысячи байкеров из многочисленных городов Российской Федерации. Делегацию из больше чем ста мотоциклистов, прибывших из республик Донбасса, лично поприветствовал лидер международного клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург).

Как отметил президент мотоклуба «Ночные волки. Донбасс» Виталий Кишкинов, в этом году байкеры из республик принимали активное участие в организации этого масштабного события.

Пушилин посетил международное байк-шоу в Крыму. Фото: сайт Главы ДНР

Кульминация байк-шоу под названием «Крах Вавилона» была посвящена 75-й годовщине Великой Победы. Ее автор и режиссер - Александр Залдостанов.

Для участия в кульминационном шоу был задействован легендарный танк Т-34, экспонат ФГБУК «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник», а также экземпляры из частного музея исторической техники в России – музея Вадима Задорожного, экспонаты музея-панорамы «Сталинградская битва».

Пушилин посетил международное байк-шоу в Крыму. Фото: сайт Главы ДНР

Впервые на сцене байк-шоу на высоте 35 метров артисты московского цирка Никулина исполнили трюк, который до этого совершали на высоте в три раза меньше. Особый восторг среди зрителей вызвали взмывающие в небо каскадеры. Демонстрация трюков акробатов и каскадеров сопровождалась яркой пиротехникой.

- Каждое действие, каждый выход актеров подразумевает определенный подтекст и несет некий посыл. Александр Залдостанов сделал все возможное, чтобы использовать в кульминации смыслы, понятные всем, – поделился своими впечатлениями с журналистами Денис Пушилин.

Пушилин посетил международное байк-шоу в Крыму. Фото: сайт Главы ДНР

Байк-шоу длится два дня. 9 августа по маршруту гора Гасфорта – площадь Нахимова в Севастополе прошла мотоколонна. Для зрителей у подножия Гасфорты проходят развлекательная и спортивная программы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дневник соцработника – 4 «Принимайте все с добротой, но не возвращайтесь к тем, кто поломал вам кости!»

Можно найти что – то хорошее даже там, где его нет (подробнее)