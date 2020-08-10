В Луганщине таксист обезоружил пьяных всушников, отказавшихся оплачивать поездку

В 93-й бригаде за прошедшие сутки произошло уже два инцидента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

9 августа возвращаясь из населенного пункта Орехово двое пьяных военнослужащих ВСУ угрожали автоматом водителю такси, отказываясь оплачивать поездку. Но мужчине не растерялся. Он оценил состояние военных, отобрал у них оружие и обездвижил. После этого он сдал горе-защитников в военную комендатуру. Об этом инциденте сообщил 10 августа сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— Военнослужащие 93-й бригады, возвращаясь из населенного пункта Орехово, где праздно проводили время, вызвали такси и, угрожая оружием, отказались оплатить поездку. Водитель отобрал автомат и обездвижил военнослужащих с применением буксировочного троса, — говорится в сообщении.

Тем временем наблюдатели из Народная милиция ЛНР на позициях той же 93-й бригады зафиксировала взрыв и стрельбу с позиций ВСУ на линии соприкосновения. Произошло это в ночь с 9 на 10 августа. Информация об этом была передана украинской стороне через Представительство в СЦКК в целях исключения обвинений Народной милиции.

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