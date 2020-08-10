Народная милиция ЛНР зафиксировала взрыв и стрельбу с позиций ВСУ на линии соприкосновения

Также Осадчий добавил, что защитники Республики строго придерживаются допмер контроля перемирия. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

На позициях киевских силовиков на линии соприкосновения с ЛНР наблюдатели Народной милиции ЛНР зафиксировали взрыв и стрельбу. Произошло это в ночь с 9 на 10 августа в районе поселка городского типа Новотошковское. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

— Нашими наблюдателями в очередной раз был зафиксирован взрыв в районе позиций 93-й бригады ВСУ, после чего была слышна одна очередь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Новотошковское на позициях 2-го батальона 93-й бригады, — говорится в сообщении.

Кроме того, представитель оборонного ведомства добавил, что последствия взрыва уточняются. В то время как киевские силовики продолжают проводить «инженерные работы», используя окопные заряды для обустройства своих позиций в период ротации.

— В целях исключения обвинений Народной милиции ЛНР данные о подрыве и совершении огневой провокации со стороны ВФУ в рамках координационного механизма переданы украинской стороне через представительство в СЦКК, — добавил Осадчий.

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