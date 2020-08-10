Как соблюдается перемирие с допмерами на линии соприкосновения в Донбассе

Пакет дополнительных мер контроля перемирия был согласован Контактной группой еще 22 июля. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

В минувшие сутки украинские вооруженные формирования дважды нарушили дополнительные меры контроля перемирия в Донбассе, но не сам режим прекращения огня. Об этом сегодня утром сообщили в ежедневной сводке Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки со стороны ВФУ нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, — говорится в сообщении.

По данным представительства вчера ВСУ использовали ударный беспилотник в районе населенного пункта Ленинское на юге ДНР. Как сообщалось в Управлении Народной милиции, беспилотный аппарат сбросил боеприпас за 300 метров от позиции военнослужащих Республики.

Уже вечером того же дня было зафиксировано второе нарушение дополнительных мер контроля. Представительство зафиксировало подрыв окопного зарядка на позициях ВСУ. Оказалось, что боевики проводили инженерные работы с боеприпасами в районе населенного пункта Троицкое.

Напомним, что дополнительные меры контроля перемирия в Донбассе начали действовать с 27 июля. Сторонам конфликта, согласно подписанному документу, запрещается использовать любое вооружение, проводить наступательные действия, стягивать вооружение к линии фронта и проводить минирование и дополнительное инженерное оборудование позиций.

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