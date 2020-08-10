Аварийный участок на шахте Калинина в Донецке решили затопить

От МЧС ДНР для контроля газовой обстановки и отбора проб рудничной атмосферы привлечено: 1 отделение ГВГСС, 1 единица техники, 7 человек личного состава. Фото: Скриншот из видео YouTube-канала DNR.Online

Спасатели решили затопить аварийный участок в районе нижней части очистного забоя. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

— Вследствие пожара в шахте, распространяющегося в пределах одной и более выработок. г. Донецк, Калининский р-н, ГП «Макеевуголь», ОП «Шахта им. М.И. Калинина», третья разгрузочная восточная лава, пласта h10, 5-12 секции, горизонт 1230 м – пожар. В соответствии с решением технического совета аварийно-спасательные работы переведены в технические, ведутся работы по затоплению нижней части очистного забоя, — говорится в сообщении.

Напомним, что 1 августа утром в Донецке произошел пожар на шахте имени Калинина. Огонь распространился в пределах одной и более выработок, где с третьего числа продолжается затопление. К счастью, никто из сотрудников шахты не пострадал. Около 60 человек вовремя поднялись на поверхность, никто не пострадал. В общей сложности в тот день для тушения пожара было привлечено 14 единиц техники и 72 человека личного состава спасательного ведомства.

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