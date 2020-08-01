В Донецке произошел пожар на шахте «Калинина»

1 Авг. 2020 2020-08-01T14:59:41+03:00

От МЧС ДНР привлечено 6 отделений ГВГСС, из них 4 от ОГВГСО г. Донецк и 2 от 3 ГВГСО г. Макеевка, РПГ, командный состав, оперативная группа ЦУКС. Фото: Скриншот из видео YouTube-канала DNR.Online

На тот момент в шахте находилось около 60 человек

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Утром 1 августа на шахте имени М.И. Калинина начался пожар. Все рабочие успели подняться на поверхность, никто из них не пострадал. По данным спасательного ведомства из шахты эвакуировался 61 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

— 1 августа чрезвычайное происшествие вследствие пожара в шахте, распространяющегося в пределах одной и более выработок. В шахте находился 61 человек, все поднялись на поверхность, не пострадали, — говорится в сообщении. — Восемь человек привлечено на тушение и поддержание жизнеобеспечения шахты, из них пять – на аварийном участке.

Силами спасателей из военизированной горноспасательной службы производилась разведка места происшествия, тушение пожара и анализ рудничной атмосферы в шахты и на аварийном участке. В общей сложности для тушения пожара было привлечено 14 единиц техники и 72 человека личного состава спасательного ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU