ВСУ за сутки два раза «нарушили перемирие». Фото: ТК «Звезда»

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские боевики за прошедшие сутки два раза нарушили перемирие.

- Под огнем украинских силовиков оказались поселок шахты 6/7 на севере Горловки и Коминтерново на юге Республики. Они пускали в ход гранатометы, - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

По данным разведки, в это же время на украинских позициях возле поселка Майорск взорвался окопный заряд. Подобная ситуация случилась и вблизи позиций украинских силовиков в окрестностях Ленинского.

Напомним, что за предыдущие сутки ВСУ три раза нарушили «режим тишины». Под огнем оказались горловские поселки шахты Гагарина, Зайцево и Доломитное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дневник соцработника – 4 «Принимайте все с добротой, но не возвращайтесь к тем, кто поломал вам кости!»

Можно найти что – то хорошее даже там, где его нет (подробнее)