Украинская армия три раза обстреляла Горловку

Украинские военные продолжают провокационные обстрелы. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские военные в минувшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под огнем оказались горловские поселки шахты имени Гагарина, Зайцево и Доломитное. По ним были выпущены 4 гранаты из автоматического гранатомета, также применялось стрелковое оружие.

Кроме того, проводились инженерные работы вблизи села Павлополь, а также подрывы на позициях ВСУ в районе сел Новолуганское и Шумы.

Напомним, что с 27 июля действуют дополнительные меры по усилению и контролю бессрочного режима прекращения огня. Запрещено применять даже стрелковое оружие и проводить инженерные работы на позициях.

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