Красный крест раздал жителям прифронтового поселка Донбасса цыплят-бройлеров

Всего в этом году Красный Крест планирует раздать цыплят для 1500 домохозяйств в 15 населенных пунктах Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сотрудники Международного Комитета Красного Креста выдали жителям Трудовских, что на окраине Донецка, гуманитарную помощь. В нее вошли цыплята-бройлеров и корм. Об этом «Комсомолке» сообщили в МККК.

- 171 семья получила по девять цыплят-бройлеров на домохозяйство, - рассказывают в организации. - Кроме того, каждая семья получила по 300 килограммов корма для птицы и крупорушки.

Красный крест раздал жителям "Трудовских" цыплят-бройлеров Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Красном Кресте отметили, что на следующей неделе этим же семьям привезут еще по 13 кур-несушек.

- Это раздача - часть крупномасштабных агропроектов МККК, реализуемых с 2017 года, - говорят представители Красного Креста. - Основная идея этих проектов - помочь пострадавшему населению увеличить собственное производство продуктов питания и снизить их зависимость от внешней поддержки.

Красный крест раздал жителям "Трудовских" цыплят-бройлеров Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Всего в этом году Красный Крест планирует раздать цыплят для 1500 домохозяйств в 15 населенных пунктах Республики.

- Оказывая поддержку пострадавшему населению, мы уделяем основное внимание людям, живущим вблизи линии соприкосновения и переселенцам, - рассказывают в МККК. – Мы предоставляем строительные материалы для восстановления поврежденных домов, основные продукты питания и средства гигиены, реализуем различные агропроекты, раздаем уголь, чтобы люди могли отапливать свои дома в зимний период.

Красный крест раздал жителям "Трудовских" цыплят-бройлеров Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В эксклюзивном интервью «КП» руководитель офиса Красного Креста в Донецке Сирил Жорена рассказал, как формируются списки для оказания помощи.

- Мы сотрудничаем с местными администрациями. Там составляют списки наиболее уязвимых жителей. Это наш главный критерий. Помощь получают люди, чьи дома пострадали от обстрелов, инвалиды, вынужденные переселенцы. Это 38 тысяч человек. Они получают продуктовые и гигиенические наборы. Мы приезжаем в самые обстреливаемые районы («Красная зона» - ред.), помощь раздаем сами, поэтому тут контроль четкий, - объяснил Жорена.

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