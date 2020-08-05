Что думают в Донбассе о новом представителе Украины в «Минске» Леониде Кравчуке

На Леонида Кравчука жители Донбасса надежд не возлагают. Фото: leonid-kravchuk.com.ua

На нового руководителя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кравчука жители Донбасса надежд не возлагают.

Против особого статуса

Сразу же после вступление в должность экс-президент незалежной сказал, что не поддерживает предоставление Донбассу особого статуса.

- Ну, скажем, особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не «особый статус», а «особую систему управления» в этих регионах. Это уже компромисс. Управления, но не статус. Значит, уже компромисс, мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос, - сказал Кравчук.

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики, полномочный представитель Республики на переговорах в Минске Наталья Никонорова заявила, что Киев продолжает обсуждать минские соглашения вместо того, что приступить к их выполнению. Представители незалежной то и дело говорят об иных вариантах, которые противоречат достигнутым договоренностям.

- Все необходимые компромиссные шаги уже обозначены в Комплексе мер, - говорит глава внешнеполитического ведомства. - Кравчук вновь и вновь предлагает искать новые компромиссы, подразумевающие пересмотр ранее достигнутых соглашений. Вместо работы над закреплением особого статуса Донбасса, нам предлагается некий «специальный режим управления» и вспоминают старые указы о «свободной экономической зоне для привлечения инвестиций».

Совет Кравчуку

Никонорова выразила надежду, что господин Кравчук не начнет свою деятельность с попытки нивелировать договоренности, достигнутые с таким трудом в Контактной группе при его предшественнике.

- Можем лишь посоветовать Леониду Макаровичу перечитать документ, одобренный резолюцией Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, и формулу Штайнмайера, чтобы понять, о чем идет речь. А именно о нашей собственной красной линии – постоянном характере законодательства об особом статусе Донбасса, без которого все прочие договоренности не могут иметь стабильного эффекта. Работа в этом направлении ярче всего продемонстрирует готовность Киева к компромиссам, - добавила Никонорова.

Жительница прифронтовой Александровки Марина Зосимова считает, что со сменой руководителя делегации незалежной на Минских переговорах ничего не изменится.

- У Кучмы и Кравчука одна идеология: Донбасс и Крым должны вернуться в состав Украины. Поэтому ничего не поменяется, - говорит она «Комсомолке». - Я против того, чтобы Кравчук был руководителем. Кучма больше разбирался в этих вопросах. А Кравчук мало что понимает в минских соглашениях, и вообще «тупит капитально». Ему нужно будет входить в дело, а это займет уйму времени. Процесс затянется.

«Он ничего не решит»

По мнению донецкого волонтера Дарьи Богдановой, для того, чтобы понять: будут ли изменения в переговорном процессе – нужно разобраться, какие для себя цели ставит Кравчук.

- Есть несколько вариантов. Либо это все будет разрешаться быстро и четко и закончится конфликт в Донбассе, либо все будет затянуто. Когда Кучма руководил, я не понимала его точку зрения: сначала он говорит одно, потом совершенно другое, - сказала волонтер Дарья Богданова.

Политолог Вячеслав Смирнов предположил, что уход Кучмы с поста связан не с желанием идти на пенсию, а страхом перед националистами.

- Все видели, как радикалы спохватились, когда были подписаны дополнительные меры к перемирию. И вот, считай, сразу же после этого Кучма изъявил желание уйти. Возможно, по той причине, что мировую общественность всерьез стало настораживать движение украинских праворадикалов, сейчас готовится какой-то план-решение зависшего конфликта в Донбассе, который испугал Леонида Даниловича.

По словам Вячеслава Витальевича, строить иллюзий не стоит, с приходом Кравчука в переговорном процессе ничего не изменится.

- Он ничего не решит. Мало верится, что именно эти люди принимают решения, - говорит донецкий политолог. – Даже элементарные вещи украинская сторона не выполняет. Видимо, пока не поступит команда – никаких шагов не будет.

Вооруженные формирования Украины не выполняют подписанные дополнительные меры по прекращению огня в Донбассе. Только за прошедшие сутки представители Донецкой Народной Республики зафиксировали два нарушения. Киевские силовики дважды подрывали взрывные устройства около своих позиций. Кроме этого продолжается стрельба и по территории Республики. По населенным пунктам украинская армия ведет огонь из различного вооружения: минометов, гранатометов, вооружения боевых машин пехоты.

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