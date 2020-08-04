Тест на коронавирус в ДНР: где пройти, сколько стоит, как подготовиться

В Министерстве здравоохранения ДНР сообщили, что теперь жители могут пройти тест на коронавирус не только в частных лабораториях, но и в поликлиниках. Справки об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией нужны прежде всего тем, кто собрался в Россию. Имея их на руках, люди после пересечения границы смогут избежать там самоизоляции.

КАКОЙ МЕТОД ВЫБРАТЬ

Все желающие могут обследоваться одним из двух методов. ПЦР (полимеразной цепной реакцией) и на наличие антител к коронавирусу.

Тест-системы ПЦР позволяют достоверно выявить наличие или отсутствие коронавируса у человека с первого дня заражения. Даже до начала проявления симптомов болезни COVID-19 (если человек является только носителем вируса и не болеет). Это единственный самый достоверный во всем мире сейчас метод молекулярной диагностики коронавируса COVID-19. Чтобы вы знали, именно ПЦР используют для установления отцовства и клонирования генов.

Экспресс-тест - не обладают такой высокой точностью как ПЦР-системы. Они «видят» не вирус, а наличие антител к нему, то есть защитного иммунитета к повторному заражению. Антитела - это особые белковые молекулы, которые вырабатывают лимфоциты крови в ответ на вирусы. По их концентрации можно судить о ходе течения заболевания и выздоровления.

- Тест целесообразно сдавать пациентам при подозрении на перенесенную коронавирусную инфекцию. Эти белковые соединения вырабатываются в организме человека на пятый-седьмой день после проявления симптомов болезни. Негативный результат этого теста не может исключать того, что человек заражен в данный момент, - рассказывают врачи-эпидемиологи.

Для проведения экспресс-теста берут кровь из пальца. Ее можно сдавать в течение дня, не раньше, чем через три часа после приема пищи (при этом пить можно только чистую воду). Результат будет известен уже через 10-15 минут.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПЕРЕД АНАЛИЗОМ

В Республике проверяют на коронавирус методом ПЦР в донецком центре лабораторной медицины «Био-Лайн» и в некоторых других частных лабораториях. Сделать такой тест стоит 2 520 рублей.

- Исследования проводим натощак, за 3-4 часа до теста нельзя пить, есть, чистить зубы и промывать нос. При себе необходимо иметь паспорт. Справку с результатом выдадим уже через день, - сообщили «КП» в центре лабораторной медицины, расположенном на территории Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДОКТМО).

КОМУ ТЕСТ СДЕЛАЮТ БЕСПЛАТНО

Тесты на наличие антител к коронавирусу сейчас делают не только в частных лабораториях.

- Тестирование жителей для качественного определения содержания антител организовали на базе городских поликлиник профилактических осмотров в Донецке и Макеевке, - сообщила «КП» первый заместитель министра здравоохранения Республики Тамара Цыганок.

Стоимость проведения исследований в столичной поликлинике составляет 1570 рублей, в макеевской - 1562 рублей. При этом льготных условий не предусмотрено. Пройти обследование можно как по направлениям, так и обратиться самому. Для этого необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность. По результату анализов выдается справка.

Если человек обратился в больницу с симптомами COVID-19, то необходимый тест ему сделают бесплатно. Прежде всего, это касается прибывших из стран неблагополучных по коронавирусу (сейчас в их числе и Украина), а также контактных лиц. То есть, когда температура повышается у родственников тех, кто проходит лечение от COVID-19 в инфекционном стационаре.

- Лабораторное исследование биоматериала на коронавирус методом ПЦР у нас осуществляется в учреждениях здравоохранения при наличии подозрения на COVID-19 по направлениям врачей-специалистов, - рассказала Тамара Валериевна.

БУДЬ В КУРСЕ!

АДРЕСА МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ, ГДЕ ТЕСТИРУЮТ НА КОРОНАВИРУС:

Городская поликлиника профилактических осмотров в Донецке

Улица Вьетнамская, 6 (Ленинский район)

Городская поликлиника профилактических осмотров в Макеевке

Улица Руденко, 7А (Центрально-Городской район)

Центр лабораторной медицины «Био-Лайн»:

Донецк, проспект Ильича, 14, корпус 7 (ДОКТМО).

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