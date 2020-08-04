Коронавирус в ДНР, последние новости на 4 августа 2020 года: Опасную инфекцию выявили у 16 человек, прибывших из Украины 20 и 27 июля

За все время коронавирус в ДНР выявили у 1829 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Согласно исследованиям, проведенным 3 августа, выявлено 44 случая заболевания COVID-19, из них 16 - обнаружено у прибывших из Украины 20 и 27 июля. В связи с тем, что 2 августа лаборатория находилась на санобработке, 3 августа исследования проводились в две смены, в том числе с учетом предыдущих суток, - говорится в сообщении.

Шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией обнаружены у прибывших из Украины 20 июля и десять случаев - у прибывших 27 июля. Также два случая заболевания COVID-19 выявлены у прибывших из России. За это время тест показал коронавирусную инфекцию еще у шести медработников. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Как мы сообщали ранее, 3 августа через контрольный пункт пропуска «Еленовка», что к югу от Донецка, всего въехали в Республику больше 180 человек.

Все, прибывшие в Республику со стороны Украины, попадают на обязательную обсервацию продолжительностью не меньше двух недель. Обсервация обеспечивается учреждениями здравоохранения ДНР и является бесплатной.

КПВВ «Еленовка» работает два раза в неделю – по понедельникам и пятницам.

На сегодня на лечении от коронавируса в ДНР находятся 868 пациентов, умерло 107 человек. Всего в мире на утро 4 августа 18 447 759 подтвержденных заболевших COVID-19 (75 525 за сутки).

На Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции: по состоянию на 10.00 4 августа всего выявлено 74 219 инфицированных (1 061 случаев за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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