2020-08-04T10:24:09+03:00
Политика

3 августа из Украины в ДНР въехали больше 180 человек

Все они сейчас проходят обсервацию
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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3 августа из Украины в ДНР въехали больше 180 человек3 августа из Украины в ДНР въехали больше 180 человекФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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3 августа через контрольный пункт пропуска «Еленовка», что к югу от Донецка, въехали в Донецкую Народную Республику больше 180 человек. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Контрольно-пропускной пункт «Еленовка» функционировал на въезд-выезд с 09.00 до 18.00. В Республику запущено восемь автомобилей, 182 человека, - говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь в Украину из ДНР пропущено 20 автомобилей, 135 человек.

Все, прибывшие в Республику со стороны Украины, попадают на обязательную обсервацию продолжительностью не меньше двух недель. Обсервация обеспечивается учреждениями здравоохранения ДНР и является бесплатной.

Напомним, что 3 августа на КПП «Еленовка» был открыт гуманитарный коридор для пропуска жителей через линию разграничения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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