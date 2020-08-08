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Российские паспорта получили почти 125 тысяч жителей ЛНР

Об этом сообщил начальник миграционной службы Республики
Никита МакаренковНикитаМакаренков
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Паспорт РФ получили почти 125 тысяч жителей ЛНР

Паспорт РФ получили почти 125 тысяч жителей ЛНР

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке получили почти 125 тысяч жителей Луганской Народной Республики. Об этом сообщил начальник миграционной службы ЛНР Андрей Голодок.

- На сегодняшний день от жителей Республики принято и направлено на рассмотрение порядка 146 тысяч заявлений на получение гражданства РФ. Более 124 тысяч жителей Республики стали гражданами Российской Федерации, - сказал он.

В ЛНР работают 29 пунктов приема заявлений на получение российского гражданства и паспортов Республики, которые не прекращали деятельность даже в период пандемии.

- Сотрудники миграционной службы при приеме документов используют маски, посетители используют маски, - говорит Голодок. - Помещения отделений также регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами и специальными лампами.

Напомним, что в Республике был выдан полумиллионный паспорт ЛНР. Его обладателем стал пенсионер из Стаханова.

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