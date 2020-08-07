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«Это очередной пиар господина Ермака»: В ЛНР отреагировали на заявление главы офиса президента Украины об обмене пленными

Руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева отметила, что Ермак выдает желаемое за действительное
Павел ХанаринПавел ХанаринПавелХанарин
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Кобцева отметила, что Киев затягивает с составлением списков. Фото: ЛИЦ

Кобцева отметила, что Киев затягивает с составлением списков. Фото: ЛИЦ

В интервью Reuters глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил об обмене пленными в ближайшие недели.

- Это очередной пиар господина Ермака и попытка поднять себе рейтинг, и попытка показать свою значимость в переговорном процессе. Ермак в информационное поле выдает желаемое за действительное, - отреагировала представитель Луганской Народной Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

Она отметила, что Киев затягивает с составлением списков. До настоящего времени Украина не предоставила республикам Донбасса подтвержденные списки удерживаемых на ее территории лиц.

- Пусть Украина нам предоставит списки ста человек, которых они нам подтвердили, которые удерживаются на Украине, - говорит Кобцева. - До сегодняшнего дня со стороны Украины так и не поступила информация по факту удержания людей, которых разыскивает Донецк и Луганск.

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