«Это очередной пиар господина Ермака»: В ЛНР отреагировали на заявление главы офиса президента Украины об обмене пленными

Кобцева отметила, что Киев затягивает с составлением списков. Фото: ЛИЦ

В интервью Reuters глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил об обмене пленными в ближайшие недели.

- Это очередной пиар господина Ермака и попытка поднять себе рейтинг, и попытка показать свою значимость в переговорном процессе. Ермак в информационное поле выдает желаемое за действительное, - отреагировала представитель Луганской Народной Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

Она отметила, что Киев затягивает с составлением списков. До настоящего времени Украина не предоставила республикам Донбасса подтвержденные списки удерживаемых на ее территории лиц.

- Пусть Украина нам предоставит списки ста человек, которых они нам подтвердили, которые удерживаются на Украине, - говорит Кобцева. - До сегодняшнего дня со стороны Украины так и не поступила информация по факту удержания людей, которых разыскивает Донецк и Луганск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Олег Измайлов: «Мы, дончане, такие жадные, что от каждой нации берем для себя что-то самое лучшее»

Краевед, писатель и журналист дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде» (подробнее)