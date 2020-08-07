Полумиллионный паспорт ЛНР получил пенсионер из Стаханова

500-тысячный паспорт получил пенсионер из Стаханова. Фото: ЛИЦ

Полумиллионный паспорт Луганской Народной Республики получил шахтер из Стаханова, пенсионер Юрий Гуцол. Документ мужчине вручал лично министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.

Кроме паспорта руководитель правоохранительного ведомства подарил пенсионеру плазменный телевизор.

- Сегодня мы перешли границу в полмиллиона, - говорит министр МВД Республики. - Это знаковое серьезное событие, которое позволит в дальнейшем нам все больше интегрироваться в нашу большую Родину – Российскую Федерацию.

Гуцол рассказал, что подавал документы на паспорт ЛНР по собственному желанию. Теперь планирует стать гражданином Российской Федерации.

- На оформление паспорта ушло три недели. Все четко, все по графику, без малейших задержек, а главное все обходительны к старшим, да и к молодежи, - рассказал житель Стаханова.

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