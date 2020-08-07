Леонид Пасечник: выдан полумиллионный паспорт ЛНР

Леонид Пасечник сделал заявление. Фото: сайт Главы ЛНР

В Луганской Народной Республике выдан полумиллионный паспорт ЛНР. По этому случаю Глава государства Леонид Пасечник сделал заявление.

- Сегодня состоялось знаковое событие в истории нашего государства – выдан полумиллионный паспорт Луганской Народной Республики! – сказал Леонид Иванович. - Это еще раз подтверждает, что мы сделали правильный выбор, народ Луганщины предан своей земле, предан общим идеалам и стремится построить полноценное гражданское общество.

Пасечник поблагодарил сотрудников Миграционной службы МВД Республики за слаженную работу.

- Поздравляю всех, кто уже получил главное подтверждение своих взглядов и устремлений – паспорт Луганской Народной Республики! – обратился Глава ЛНР Леонид Пасечник.

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